Observatório Municipal registra fotografia do maior aglomerado de estrelas do céu

Observatório Municipal de Americana registra fotografia do maior aglomerado de estrelas do céu

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O Observatório Municipal de Americana (OMA), “Astrônomo Nelson Alberto Soares Travnik”, vinculado à Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo , registrou uma fotografia do maior aglomerado de estrelas do céu: Ômega Centauri (NGC 5139). O momento foi capturado em 21 de agosto pelo telescópio principal do OMA, operado pelo astrônomo Carlos Andrade, responsável pelo espaço.

De acordo com ele, Ômega Centauri é um dos mais impressionantes objetos do céu profundo e o maior e mais brilhante aglomerado globular visível da Terra. Localizado a cerca de 15.000 anos-luz, estima-se que reúna cerca de 10 milhões de estrelas.

O especialista destacou a dificuldade em fotografá-lo a partir de regiões próximas a grandes centros urbanos. “A poluição luminosa reduz drasticamente o contraste e dificulta o registro de objetos tão tênues. E há uma particularidade: Ômega Centauri só fica bem posicionado para observação durante os meses de outono e inverno, sendo esta uma das melhores épocas para registrá-lo”, explicou.

Andrade qualificou o registro histórico como “uma pequena amostra da imensidão do Universo captada pelo Observatório Municipal de Americana”.

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, parabenizou o astrônomo pelo feito. “O OMA tem uma equipe de profissionais com profundo conhecimento e que generosamente colocam toda esta expertise à disposição do público durante as visitas ao espaço, proporcionando grandes experiências astronômicas aos presentes”, destacou.

As sessões de visitação guiada ao OMA ocorrem às quartas, quintas e sextas-feiras, das 21h às 22h, mediante agendamento pelo telefone (19) 3408-4800.

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