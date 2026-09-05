O vereador Jr Dias (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando a instalação de câmeras de videomonitoramento em pontos estratégicos do Viaduto Centenário, incluindo pistas, alças e principais acessos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo o parlamentar, a iniciativa tem como objetivo ampliar a segurança de motoristas, motociclistas e demais usuários do local, especialmente diante das colisões e situações de risco registradas no viaduto.

Fala Jr Dias

“Quem passa pelo Viaduto Centenário precisa ter mais segurança. As câmeras podem ajudar tanto na resposta rápida aos acidentes quanto na identificação dos pontos de maior risco, permitindo que o município tome medidas mais eficientes para evitar novas ocorrências”, afirma Juninho.

Entre as ações o parlamentar sugere que os equipamentos sejam, preferencialmente, integrados ao sistema municipal de monitoramento, permitindo maior agilidade na identificação de acidentes e no acionamento dos órgãos responsáveis. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (08) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.