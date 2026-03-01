A família de Rodrigo e Branca tem usado as redes sociais para arrecadar R$ 24 mil para sair de problema financeiro que surgiu por questões de saúde. Por conta de uma infecção, ele teve que retirar todos os dentes, fazer uma raspagem, retirar um pedaço do osso da gengiva e fazer a colocação de prótese protocolo. (leia mais abaixo)

Branca enviou mensagem com o link para a campanha.

Meu nome é Cristina, mas todos me conhecem como Branca, tenho 44 anos, sou casada e tenho uma deficiência no pé depois de sofrer um acidente de moto, que me deixou sequelas permanentes e dores intensas e diárias. Mas isso não me impede de lutar pelos meus objetivos e sonhos.

Tenho um ateliê de papelaria personalizada, @charme.art.atelie, que acaba sendo minha segunda renda, pq infelizmente não dá pra viver apenas com a renda dele.

Recentemente meu marido Rodrigo precisou fazer uma cirurgia de emergência na boca, para tratamento de uma grave infecção entre os dentes e gengiva. Por conta dessa infecção, ele teve que retirar todos os dentes, fazer uma raspagem, retirar um pedaço do osso da gengiva e fazer a colocação de prótese protocolo.

Como foi uma cirurgia de emergência, tivemos que fazer tudo rápido para que a infecção não caísse na corrente sanguínea, o que poderia agravar muito o quadro.

Tratamento de Rodrigo

O tratamento completo ficou no valor de *$24.000,00*, um valor que não temos como arcar. Para ajudar com as despesas desse gasto, estou realizando rifas e montamos uma vaquinha para pagarmos as parcelas do tratamento.

