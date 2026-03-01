O mercado de loteamentos urbanos no Brasil vive um ciclo de forte expansão e, para muitos especialistas, pode estar redesenhando o padrão de moradia nas grandes cidades. Em 2024 e 2025, a busca por lotes apresentou crescimento expressivo, com vendas superando lançamentos em diversas regiões metropolitanas, impulsionadas pela procura por mais espaço, qualidade de vida e condições de pagamento mais flexíveis.

Na Região Metropolitana de Fortaleza, o movimento se confirma. O mais recente levantamento da Comissão de Pesquisa (CPES) do Sinduscon Ceará, em parceria com a Brain Inteligência Estratégica, aponta que a demanda segue aquecida, tanto por compradores finais quanto por investidores, consolidando o segmento como um dos principais vetores do desenvolvimento urbano local.

De acordo com os dados, o Volume Geral de Vendas (VGV) lançado atingiu cerca de R$ 33,5 bilhões no acumulado dos últimos 12 meses, mantendo-se acima da média histórica. O desempenho revela um mercado em fase de maturidade, caracterizado por maior seletividade e valorização de empreendimentos com alto padrão de planejamento e infraestrutura.

Os lançamentos também apresentaram resultado positivo em 2025. Nos municípios de Aquiraz, Caucaia, Eusébio e Maracanaú, foram lançadas 3.718 unidades residenciais ao longo do ano, reforçando o papel estratégico dessas cidades na expansão imobiliária e na formação de novas centralidades urbanas.

Para o presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias de Sousa, os indicadores demonstram a resiliência do setor. “Os dados de 2025 mostram um mercado mais equilibrado, com lançamentos assertivos, boa absorção das unidades e participação relevante tanto do padrão econômico quanto dos empreendimentos de médio e alto padrão. Esse desempenho reforça a confiança de investidores e consumidores no mercado imobiliário do Ceará”, avalia.

O estudo também evidencia uma mudança no perfil do consumidor. O segmento residencial voltado à moradia concentra 87% das compras registradas nos últimos 12 meses, sinalizando que o loteamento planejado se consolida como alternativa à tradicional “vida de apartamento”. Projetos que integram infraestrutura completa, áreas de lazer, contato com a natureza e urbanismo qualificado ganham protagonismo em um cenário em que o morador busca mais autonomia, espaço e qualidade ambiental.

Loteamentos e mais

Entre as empresas que mais se destacaram nesse contexto está a Terra Brasilis Urbanismo. Em 2025, a incorporadora lançou três empreendimentos em Maracanaú e Aquiraz, que juntos movimentaram aproximadamente R$ 300 milhões em VGV, posicionando a companhia entre as principais do setor na Região Metropolitana.

A estratégia de expansão foi mantida em janeiro de 2026 com o lançamento do Terra Aqua, primeiro empreendimento da empresa em Caucaia. O projeto alcançou 100% das vendas em apenas 48 horas, desempenho que reforça o potencial de crescimento da Região Metropolitana e o fortalecimento de novas centralidades urbanas fora dos eixos tradicionais.

Com indicadores robustos, elevada absorção das unidades e protagonismo crescente dos municípios metropolitanos, Fortaleza e entorno se consolidam como um dos principais polos de expansão do mercado de loteamentos no Nordeste. O cenário aponta para um ambiente favorável à continuidade dos investimentos, sugerindo que o modelo de moradia horizontal planejada pode, de fato, estar ganhando espaço frente à tradicional verticalização urbana.