Fatec e inovação- Um aplicativo que promete ampliar a participação dos moradores de Americana nas ações de preservação ambiental. Este é o Click Verde, projeto desenvolvido por estudantes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Americana – Ministro Ralph Biasi em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Gratuita e colaborativa, a ferramenta permitirá que os cidadãos compartilhem imagens e informações sobre praças, parques, hortas comunitárias, áreas de preservação e outros espaços verdes que supervisionam ou ajudam a cuidar. Com base nas informações, a prefeitura poderá mapear, monitorar e utilizar os dados para o planejamento de ações ambientais e urbanas.

De acordo com o coordenador do curso, Rogério Nunes de Freitas, o aplicativo foi pensado para promover uma gestão mais participativa e eficiente.

“A geolocalização será um recurso fundamental no processo, pois facilitará a identificação exata das áreas cuidadas pela comunidade. Assim, será possível construir um banco de dados confiável para subsidiar futuras políticas públicas ambientais”, detalha.

Plataforma educativa

O Click Verde funcionará também como uma plataforma educativa, promovendo a conscientização sobre a importância da preservação dos espaços verdes urbanos.

As contribuições dos usuários serão validadas e integradas a um painel de monitoramento acessado pela Secretaria de Meio Ambiente, que poderá observar tendências, reconhecer boas práticas e identificar áreas que necessitem de maior atenção.

Rogério ressalta que a solução aproxima a comunidade do poder público e fortalece o papel do cidadão como agente ativo da conservação ambiental. “Além disso, é um exemplo claro de como o conhecimento gerado em instituições públicas de ensino pode retornar à sociedade em forma de benefício coletivo”, completa.

Conhecimento transformador na Fatec

Produzido pelos alunos Andrew Tamamini Bartolome, Gabriel Tavares Costa, Lorran Lopes de Araújo, Magnum Cesar de Oliveira Libanori e Walison Figueiredo, sob orientação do professor Lucas Serafim Parizotto, o aplicativo está em fase final de desenvolvimento. Para Gabriel, o Click Verde mostra como um projeto acadêmico pode sair do papel e fazer a diferença na vida das pessoas. “Levar o que aprendemos para a comunidade torna o conhecimento mais vivo, útil e transformador. É gratificante ver a teoria se tornando prática e gerando impactos”, comenta.

Andrew concorda com o colega de grupo: “A ideia surgiu dentro da Fatec, mas desde o início sabíamos que só faria sentido se pudesse ser aplicada fora da sala de aula. É a possibilidade de entender que aquilo que aprendemos tem um valor real, e pode, de verdade, mudar a realidade à nossa volta”, conclui.

