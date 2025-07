O Palmeiras venceu o Fluminense de virada na noite desta quarta-feira (23), no Maracanã, por 2 a 1. O destaque da partida foram as falhas do goleiro Fábio e do volante Martinelli. O jogo valeu pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida tinha domínio do time carioca até o veterano goleiro vacilar.

Os gols foram anotados por Maurício e Vitor Roque. Antes, Cano, cobrando pênalti, tinha colocado o Tricolor em vantagem ainda na primeira etapa. O jogo também ficou marcado pela expulsão de Allan, do Palmeiras, aos 51 minutos do segundo tempo, por acertar uma cotovelada em Samuel Xavier.

Com o resultado, o Verdão segue na cola dos líderes do Brasileiro e chega aos 29 pontos. O Flu tem somente 20.

Próximos jogos Palmeiras

O Fluminense terá outro rival paulista no caminho no domingo (27), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. A equipe visita o São Paulo, no Morumbis, em São Paulo. O Palmeiras vai jogar no Allianz Parque contra o Grêmio, mas no sábado (26), às 21h (de Brasília).

Corinthians fica no empate com líder Cruzeiro

Num jogo que controlou a maioria da posse de bola e criou diversas chances de gol, o Cruzeiro ficou no empate, mas manteve sua invencibilidade e garantiu mais uma rodada na liderança do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (23/7), o time mineiro empatou por 0 a 0 com o Corinthians na Neo Química Arena.

Após se ver mais perto de balançar as redes, a Raposa sofreu com o ataque adversário no final do jogo, mas, especialmente com boas defesas do goleiro Cássio, conseguiu sair do estádio sem ser vazada. Ídolo no Timão, o arqueiro foi homenageado antes de a bola rolar, em seu primeiro reencontro oficial com a torcida.

