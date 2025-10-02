O SEAAC de Americana e Região e a FEAAC (Federação) fecharam a Convenção Coletiva com a categoria de Comissários e Consignatários, cuja maior parte das empresas são as casas lotéricas. As negociações com o Sincoesp (Sindicato Patronal) se arrastavam desde 1º de maio, data-base da categoria, por divergências em cláusulas das quais as entidades representativas dos trabalhadores não abriam mão.

Com a Convenção Fechada o reajuste salarial foi acertado em 5,32%; o piso salarial foi para R$ 1.805,00; triênio pago mensalmente será de 4% do valor do piso; vale-refeição de R$ 26,80 a unidade por dia trabalhador; auxílio creche de 20% mensal do piso e PLR de R$ 421,00 a ser pago até o quinto dia útil de janeiro de 2026.

Helena comemora ‘fechamento’

A presidenta do SEAAC de Americana e Região, Helena Ribeiro da Silva, disse que a demora para o fechamento da Convenção não é o ideal, “mas é a forma de evitarmos perdas aos trabalhadores. Todos ficam angustiados esperando a solução, mas precisamos ter pés no chão e negociarmos até onde for possível. É importante ressaltar que todos os valores econômicos do período de maio a setembro deverão ser pagos até o quinto dia útil de outubro, sem prejuízo para ninguém”.

