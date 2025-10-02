Teatro Municipal de Americana recebe espetáculo inspirado em obra de Augusto Cury

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe neste sábado (4), às 20h, o espetáculo “O Futuro da Humanidade”, inspirado no primeiro romance do psiquiatra e escritor Augusto Cury. A montagem traz uma reflexão sobre saúde mental e relações humanas. Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 140,00 e estão disponíveis em www.sympla.com.br. A classificação é de 10 anos.

Guilherme Uzeda interpreta Falcão, personagem fundamental e que acrescenta intensidade e profundidade à história. A trama narra a história de Marco Polo, interpretado por Pedro Pilar, um jovem psiquiatra idealista que se rebela contra os métodos tradicionais de tratamento psiquiátrico, nos quais o uso de psicotrópicos prevalece sobre a terapia psicológica.

Ao desenvolver suas próprias teorias, ele defende uma abordagem mais humana e personalizada para o tratamento, enquanto lida com questões emocionais de sua vida pessoal e busca o amor de Ana, uma mulher cheia de inseguranças e segredos interpretada por Thalita Drodowsky. O elenco também conta com Silvana França, Rodrigo Banks e Luciano Rocha, todos responsáveis por dar vida à narrativa de superação de desafios emocionais.

De acordo com a produção, a adaptação para os palcos foi realizada pelo próprio Augusto Cury, em parceria com a roteirista Ingrid Zavarezzi, que expressou sua satisfação com o projeto. “Os temas abordados, como depressão, ansiedade e a importância da psicoterapia, são extremamente relevantes e necessários. Espero que o público se emocione e se inspire com essa história, assim como o livro me tocou profundamente”, comentou Zavarezzi.

Sob a direção de Rogério Fabiano, o espetáculo busca transmitir uma mensagem de esperança e coragem, defendendo uma visão mais sensível da saúde mental. “É um espetáculo necessário, onde sentimentos profundos como o amor, a amizade e a felicidade são revisados e vividos intensamente”, afirmou Fabiano.

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, convidou a população a conferir o espetáculo. “A produção inspirada em uma obra de Augusto Cury discute uma temática extremamente contemporânea, que é a saúde mental, em única apresentação no Teatro Municipal Lulu Benencase”, disse.

