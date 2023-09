Feira de empregabilidade PcD reúne 2,5 mil vagas em SP

2,5 mil vagas para PCD

Para ajudar a reverter o cenário da falta de contratação e retenção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a Egalite, startup especializada na inclusão de pessoas com deficiência, realiza a 4ª Edição da maior feira online e gratuita de empregabilidade para o público: a Inclui PcD, que acontece entre os dias 20 e 22 de setembro. O evento já reúne 3.500 vagas totais, sendo 2.842 na região Sudeste e 2.506 no Estado de São Paulo. Os postos são em companhias como Azul, BASF, Bosch, Getnet, Globo, Grupo Soma, NIVEA, Nexa, raízen, RD, Unisuam e outras.

A feira surgiu em 2020 com o intuito de diminuir os impactos causados pela pandemia e já reuniu 27 mil vagas no total. Para esta edição, a expectativa é oferecer 9 mil vagas totais, assim como em 2022, distribuídas entre as 200 grandes companhias participantes. Os postos de trabalho são em diferentes áreas, além de níveis, cargos e modelos de trabalho distintos. Empresas e candidatos interessados em participar da Inclui PcD podem se inscrever e cadastrar vagas gratuitamente no site da feira (disponível no link).

“Não é apenas em 21 de Setembro que precisamos falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e promover mudanças de atitude e de cultura nas empresas, é ao longo do ano inteiro.”, detalha Guilherme Braga, CEO da Egalite.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Assim como nas edições anteriores, o encontro segue no formato digital, com lives e palestras das empresas participantes para os 80 mil candidatos cadastrados na base da Egalite, startup realizadora do evento, que em seus 13 anos de atuação vem desempenhando um papel de forte impacto social e já incluiu 14 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Nessa linha, a Inclui PcD realiza a missão da startup de viabilizar o acesso a vagas de emprego e capacitação para pessoas com deficiência e empresas. A feira conecta os públicos por meio de plataforma digital e consultoria de diversidade, e atua diretamente no combate ao preconceito no mercado de trabalho, capacitando as empresas e atribuindo protagonismo profissional às pessoas com deficiência.

Serviço Inclui PcD

Quando: 20 a 22 de setembro

Formato: online

Preço: gratuito para empresas e pessoas com deficiência

Sobre a Inclui PcD:

A feira é a maior de empregabilidade para o público com deficiência do mundo e acontece em homenagem ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro. Nas três edições do evento, sendo elas em 2020, 2021 e 2022, foram 27 mil vagas totais. A feira é realizada pela startup especializada na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho Egalite e aposta em conexão, inclusão e capacitação. Assim, o evento é uma ponte entre esses profissionais e as empresas, atribuindo autonomia e protagonismo às pessoas com deficiência.

Sobre a Egalite:

Startup realizadora da Inclui PcD, a Egalite é especializada na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A empresa atua promovendo conexão, capacitação e inclusão das pessoas com deficiência frente ao mercado de trabalho. A startup já capacitou e empregou mais de 14 mil pessoas em todo país. Em 2022, a startup marcou presença no Ranking Negócios em Expansão, uma parceria entre EXAME, BTG Pactual e PwC Brasil, que reconhece as pequenas e médias empresas que mais expandiram vendas. A HRtech venceu o Zero Project, prêmio austríaco em conjunto com o World Future Council e o European Foundation Center, o World Summit Awards (WSA) promovido pela ONU, em 2019, além de ter sido acelerada pelo Facebook e pela Artemisia na Estação Hack, em 2018. Em 2017, foi a primeira empresa do Brasil premiada no Global Grand Challenges Awards e, no mesmo ano, foi considerada uma das 10 startups mais atrativas do Brasil, de acordo com a 100 Open Startups.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP