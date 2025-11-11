O fenômeno dos livros de colorir ganha passaporte internacional

Os Superfofos convidam apreciadores de atividades lúdicas a embarcar em uma aventura sem sair do papel. Inspirados nos cartões-postais mais famosos, esses encantadores personagens, no novo livro de colorir da Caminho Suave, prometem cativar pessoas de todas as idades com cenários que despertam o desejo de conhecer outros países.

Superfofos pelo mundo, criado por Maíra Lot Micales, é o passaporte para uma jornada onde a imaginação e a fofura não têm fronteiras. De monumentos lendários, como a Torre Eiffel, em Paris, e o Coliseu, em Roma, até as maravilhas naturais do Brasil, como a Amazônia e os Lençóis Maranhenses, cada página é uma oportunidade para viajar com canetas, lápis e muita criatividade.

A atividade proposta é uma experiência sensorial e afetiva. No verso de cada uma das ilustrações, desenhadas por Aline Yurika, o leitor encontra fichas personalizadas para registrar sentimentos, materiais utilizados e até as memórias despertadas durante o processo artístico, transformando cada desenho em uma lembrança única e pessoal.

Perfeito para quem busca desacelerar, relaxar e se reconectar com o próprio tempo, Superfofos pelo mundo é também uma forma divertida de compartilhar momentos com a família e os amigos. A Coleção Superfofos, que começou com o primeiro volume homônimo, resgata a onda dos livros de colorir e celebra o poder da leveza ao promover momentos de calma e bem-estar. Cada figura é um chamado à imaginação e ao mundo de doçura e encantamento.

Ficha Técnica:

Título do livro: Superfofos pelo mundo

Editora: Caminho Suave (Grupo Editorial Edipro)

ISBN/ASIN: 9786586742435

Páginas: 52

Preço: R$ 28,90

Onde comprar: Amazon

Sobre a autora: Maíra Lot Micales é publisher há 15 anos. Filha de livreiros, é defensora do livro como instrumento para formação e construção pessoal desde os primeiros anos de vida. Mãe de dois filhos, formada em Administração de Empresas pela EASP-FGV e pela HEC-Paris, com especialização em Negociação pela FGV, é autora de Cocô, Xixi e Pum, O educado do Eduardo, Careta pra chupeta e 1, 2, 3, vamos contar?.

Sobre a ilustradora: Aline Yurika é formada em Arquitetura e Urbanismo, porém desde 2020 trabalha integralmente como ilustradora freelancer. Quando pequena adorava rabiscar nos cadernos da escolinha e fazer cartinhas cheias de amor e sorrisos aos pais. Durante sua vida universitária no curso de Design, redescobriu sua maior paixão: dar vida às histórias e às suas imaginações por meio de suas ilustrações. Desde então, busca se aperfeiçoar e a se dedicar à profissão, levando carinho e amor em cada traço que faz, de coração a coração.

Sobre a editora: O Grupo Editorial Edipro tem como propósito, desde 1977, publicar obras que ajudem na evolução do leitor. Edipro é formação, inspiração e entretenimento. Ao longo dos anos, são mais de 500 títulos publicados nas principais áreas do saber e novos selos foram criados, como Caminho Suave e Mantra.

