“Psicanálise para todxs” é tema de dois encontros com a cientista residente Débora Tajer
Leia + sobre Famosos, artes e música
A professora e pesquisadora argentina Débora Tajer, referência latino-americana em estudos de gênero, saúde coletiva e psicanálise, participa de dois encontros que abordam o livro Psicanálise para todxs.
O primeiro bate-papo será no Núcleo de Estudos de Gênero (PAGU); já o segundo acontece na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp (FCM). Ambas atividades são gratuitas e abertas ao público.
Em Psicanálise para todxs, Tajer propõe uma reflexão sobre a escuta clínica à luz das transformações sociais contemporâneas, abordando as interseções entre gênero, raça e classe. O bate-papo é aberto ao público e promete uma conversa inspiradora sobre o futuro da psicanálise.
|
|
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP