“Psicanálise para todxs” é tema de dois encontros com a cientista residente Débora Tajer

A professora e pesquisadora argentina Débora Tajer, referência latino-americana em estudos de gênero, saúde coletiva e psicanálise, participa de dois encontros que abordam o livro Psicanálise para todxs.

O primeiro bate-papo será no Núcleo de Estudos de Gênero (PAGU); já o segundo acontece na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp (FCM). Ambas atividades são gratuitas e abertas ao público.

Em Psicanálise para todxs, Tajer propõe uma reflexão sobre a escuta clínica à luz das transformações sociais contemporâneas, abordando as interseções entre gênero, raça e classe. O bate-papo é aberto ao público e promete uma conversa inspiradora sobre o futuro da psicanálise.

Serviço | Clube de Leitura Feminista debate o livro “Psicanálise para todxs”, com Débora Tajer quando: 11 de novembro de 2025 (terça-feira), às 10h

onde: Biblioteca Beth Lobo – Núcleo de Estudos de Gênero (Pagu) | Rua Cora Coralina, nº 100, Unicamp

inscrições: via link de inscrição

Serviço | Bate-papo sobre o livro “Psicanálise para todxs”, com Débora Tajer quando: 14 de novembro de 2025 (sexta-feira), às 18h

onde: Espaço das Artes da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp (FCM)

inscrições: via link de inscrição

