Um fenômeno natural e raro chamou a atenção de moradores de Nova Odessa e Americana no fim da tarde desta sexta-feira (18). Por volta das 18h30, uma impressionante nuvem de rolo, conhecida também como roll cloud, cruzou o céu da região e encantou quem presenciou o momento.

De acordo com especialistas, esse tipo de formação ocorre devido a mudanças bruscas de temperatura e ventos, criando uma nuvem longa e horizontal que parece “rolar” sobre si mesma. Apesar do visual impressionante, o fenômeno é inofensivo e representa apenas uma manifestação curiosa da natureza.

Nuvem de rolo registrada na região

A imagem foi enviada por uma leitora do portal, que registrou o espetáculo no exato momento em que a nuvem se formava sobre Nova Odessa, também visível em Americana.

📷 Mônica Pascon

