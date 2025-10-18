No Dia do Médico, uma reflexão emocionante ganhou as redes sociais. O pediatra Bruno Shoiti, formado pela USP, publicou um vídeo que vem comovendo profissionais e pacientes ao redor do país.

Em seu relato, o médico destacou que a medicina vai muito além de títulos, status e ostentação. “Vejo muitos médicos se formando e buscando aquela clínica luxuosa, jaleco caro, viagens… mas a medicina não é sobre isso. A medicina é sobre gente. É sobre a gente aliviar o sofrimento do outro, é amar o próximo”, disse.

Bruno reforçou ainda que os melhores médicos são aqueles humildes, de coração leve, com menos ego e mais empatia, que entendem que cuidar do outro também é cuidar de si, do corpo, da mente e do espírito.

Uma homenagem sincera a todos os profissionais que exercem a medicina com propósito, humanidade e amor.

Vídeo- reflexão no Dia do Médico

