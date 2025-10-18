Karina Ruiz (Nova Odessa) desaparecida, família pede ajuda

A moradora de Nova Odessa Karina Ruiz está desaparecida desde a noite da última quinta-feira (16).

Ela foi vista pela última vez por volta das 20h, nas proximidades do Alto Posto Ferrara, próximo à empresa Canal Artefatos, na Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg em Nova Odessa.

Karina e sua família residem no conglomerado de chácaras da Represa Laurindo, também no município.

Família de Karina Ruiz faz apelo

Familiares e amigos estão mobilizados em buscas e pedem ajuda da população para localizar a moradora.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Karina pode entrar em contato com a família através do número (19)98338-9798

