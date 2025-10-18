Vacinação contra HPV termina com 95 doses aplicadas em Santa Bárbara

Iniciativa ocorreu nas escolas estaduais e UBSs do Município

Santa Bárbara d’Oeste encerrou na última semana a estratégia de intensificação da vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos, não vacinados anteriormente, nas escolas estaduais e UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Município. Durante um mês, a imunização ocorreu em 22 unidades escolares e nas unidades de saúde, com 95 doses administradas contra o HPV.

A medida atendeu recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e teve como objetivo ampliar o resgate vacinal desse público, oferecendo uma nova oportunidade de proteção contra o vírus e os cânceres a ele associados, além de incentivar a cultura da imunização e disseminar ações educativas de saúde entre os estudantes.

Na iniciativa, profissionais de saúde realizaram a aplicação da vacina contra o HPV em adolescentes e jovens de 15 a 19 anos, nas escolas estaduais, conforme cronograma prévio. Foram 22 instituições de ensino participantes, que receberam um termo de assentimento que deveria ser assinado pelos pais ou responsáveis (no caso dos menores de 18 anos), autorizando a administração das doses. Aqueles que não recebessem a vacina na escola poderiam comparecer à UBS mais próxima da sua residência, com a caderneta de vacinação, para serem imunizados.

O HPV (Papilomavírus Humano) é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. Existem mais de 200 tipos de HPV, alguns dos quais podem causar verrugas genitais, enquanto outros estão associados a tumores malignos, como o câncer do colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta. A vacinação contra o HPV, oferecida gratuitamente pelo SUS, é a forma mais eficaz de prevenção, aliada ao uso de preservativos, que ajudam a reduzir o risco de contágio.

No Município, as vacinas de rotina para todas as faixas etárias são disponibilizadas nas UBSs de acordo com o Calendário de Vacinação. Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

