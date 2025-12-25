Primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Piovezan recebe doações de brinquedos da Clínica Amor e Saúde e Cartão de Todos

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste, Fernanda Rizzo Piovezan, recebeu, na sexta-feira (19), cerca de 700 brinquedos da ação social da Clínica Amor e Saúde e Cartão de Todos.

A doação foi direcionada para a Campanha “Doe um Brinquedo e Ganhe um Sorriso”, da Guarda Municipal e recebida pela subcomandante Juliana Rodrigues, pela guarda municipal Deja e pelo patrulheiro Guerreiro.

Os brinquedos serão entregues pelo “Papai Noel azul” e pelos guardas às crianças de diversos bairros do município na manhã do Natal, na próxima quarta-feira.

Fala Fernanda Piovezan

“Mais uma vez contamos com a linda ação da Clínica Amor e Saúde e Cartão de Todos que envolveram seus funcionários e clientes para levar a alegria neste Natal para as crianças. Nosso muito obrigado!”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan.

Os brinquedos foram entregues pelo gerente da Clínica Amor e Saúde, Leandro Freitas, pelo gerente do Cartão de Todos, Renan Westhofer, acompanhados da enfermeira clínica Letícia Tramário e da assessora do Cartão de Todos, Adriana Milanez.

Arrecada

“Aproveito para agradecer também ao Serviço Imaculada Conceição, que também arrecadou brinquedos e entregou ao Fundo Social com muito carinho, e ao Senai que todo ano participa dessa corrente de alegria levando brinquedos à muitas crianças”, afirmou Fernanda.

“Esse ano foi intenso, de dedicação e muita solidariedade! Agradecemos à importante atuação e dedicação da Secretaria de Promoção Social e toda a equipe da Prefeitura, à parceria essencial do Fundo Social do Estado e todas as empresas, instituições e voluntários que não mediram esforços para fazer o bem em 2025. Que 2026 seja repleto de realizações”, concluiu.

O Fundo Social de Solidariedade atuou em 2025 em diversas ações sociais, como a campanha de arrecadação e atendimento às famílias vítimas das enchentes, o SBO por Elas, a Campanha do Agasalho, o SBO Kids e arrecadações nos eventos Summer Night e FÉstival.

Parcerias como as feitas com o Quadradinhos de Amor, o Circo dos Sonhos, o Encontro de Veículos Antigos, o Grêmio Estudantil da Escola Coronel Luís Alves e o Boxer-Day, além de empresas e voluntários permitiram que o Fundo avançasse no atendimento às famílias da cidade.

Durante o ano, o Fundo Social do Estado enviou mais de 1,5 mil cestas básicas, além de 250 cobertores para a Campanha do Agasalho, fortalecendo as ações da Secretaria de Promoção Social que beneficia tantas famílias na cidade. O Fundo Social de Solidariedade segue na elaboração de projetos, campanhas e ações, com o objetivo de proporcionar mais qualidade de vida às famílias de Santa Bárbara.

