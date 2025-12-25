A família de Vinícius Olivato, de 24 anos, confirmou nesta quarta-feira (24) que o jovem foi localizado em Americana. A informação foi repassada ao NM pelo irmão dele, Thomaz, que acompanhou as buscas desde o desaparecimento.

Segundo o relato, Vinícius foi encontrado na região central da cidade, nas proximidades do Hotel Ibis, após ser reconhecido por uma pessoa que o viu caminhando e entrou em contato com a família. A partir dessa informação, os familiares conseguiram localizá-lo.

Ainda conforme Thomaz, o jovem apresentava sinais de queimadura de sol e vestia a mesma roupa usada no dia em que foi visto pela última vez.

Vinicius Olivato não precisou de atendimento

Apesar disso, ele passa bem e não precisou de atendimento médico. Vinícius não estava desorientado, mas permanece quieto e em silêncio, ainda sem condições de relatar detalhes sobre o período em que esteve desaparecido. A família agradeceu o apoio e a mobilização de todos, considerados fundamentais para o desfecho positivo do caso.

