Tainara Souza Santos, de 31 anos, não resistiu e morreu nesta quarta-feira (24/12), após 21 dias internada no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ela se soma ao número que chocou o Brasil este ano- o de vítimas de feminicídio.

Vítima de um crime brutal na Marginal Tietê, na zona Norte da capital, ela foi atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro.

Durante a internação, Tainara passou por cinco cirurgias

incluindo procedimentos de amputação, na tentativa de conter as graves lesões. A morte foi confirmada pela família.

