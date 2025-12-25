Dois ícones que cresceram em 2025, a cantora Ana Castela e a deputada Erika Hilton (Psol SP) entregaram muito vermelho no Natal 2025. Ana hoje namora o sertanejo Zé Felipe e posou com crianças parentes dele.
Filho do cantor Leonardo, ZF passou o ano com a influencer Vírginia, que partiu pra outra e hoje namora o craque Vini JR.
A família dele parece hoje aceitar mais Ana do que o relacionamento anterior do jovem.
Postagem em rede social de fãs dela bombaram esta quinta-feira 25.
EM FAMÍLIA! Zé Felipe e Ana Castela celebraram
a noite de Natal reunindo familiares em um momento de união, carinho e muita alegria
A deputada federal @ErikakHilton brincou também com o vermelho, mas não foi na roupa.
Ela ousou no cabelo e escreveu. Roupa vermelha? Pulei. Preferi entregar um cabelão vermelho. Feliz natal Que não falte amor, cor e alegrias
