Dois ícones que cresceram em 2025, a cantora Ana Castela e a deputada Erika Hilton (Psol SP) entregaram muito vermelho no Natal 2025. Ana hoje namora o sertanejo Zé Felipe e posou com crianças parentes dele.

Filho do cantor Leonardo, ZF passou o ano com a influencer Vírginia, que partiu pra outra e hoje namora o craque Vini JR.

A família dele parece hoje aceitar mais Ana do que o relacionamento anterior do jovem.

Postagem em rede social de fãs dela bombaram esta quinta-feira 25.

EM FAMÍLIA! Zé Felipe e Ana Castela celebraram

a noite de Natal reunindo familiares em um momento de união, carinho e muita alegria

A deputada federal @ErikakHilton brincou também com o vermelho, mas não foi na roupa.

Ela ousou no cabelo e escreveu. Roupa vermelha? Pulei. Preferi entregar um cabelão vermelho. Feliz natal Que não falte amor, cor e alegrias

