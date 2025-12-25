O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro, que cumpre pena de condenação de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, ingressou em um hospital esta quinta-feira para ser operado por uma hernia inguinal, informou sua esposa.

O ex-mandatário do país, hoje com 70 anos, saiu na quarta-feira pela primeira vez da prisão onde se encontra desde o final de novembro para realizar-se o procedimento no hospital DF Star de Brasilia.

A drástica decisão sobre a condenação há 27 anos de cárcere contra Jair Bolsonaro, por um suposto risco de fuga

“Meu amor acaba de ir ao centro cirúrgico”, anunciou em uma publicação de Instagram a esposa de JB, Michelle, que o acompanha durante a internação.

Os médicos do ex-presidente de ultra direita (2019-2022) anteciparam que a operação levará pelo menos 4 horas e que a internação deve durar de 5 a 7 dias.