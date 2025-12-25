CEU das Artes de Santa Bárbara se consolida como referência regional em 2025

Leia Mais notícias da cidade e região

O Centro de Artes e Esportes Unificados “Ariovaldo Inácio – Vardão”, o CEU das Artes de Santa Bárbara d’Oeste, reafirmou em 2025 seu papel como um dos principais equipamentos públicos de cultura, esporte e lazer da região. Com programação diversificada, gratuita e acessível, o espaço recebeu mais de 10 mil pessoas ao longo do ano, fortalecendo o acesso democrático às políticas públicas e consolidando-se como referência regional.

Inaugurado em 2014, o CEU das Artes de Santa Bárbara d’Oeste está entre os primeiros equipamentos do tipo implantados no Brasil e foi a sexta praça inaugurada no Estado de São Paulo. Desde então, tornou-se um polo de convivência comunitária, especialmente em uma área de vulnerabilidade social, promovendo inclusão, pertencimento e transformação social por meio da cultura, do esporte e da assistência social.

Com área aproximada de 3 mil metros quadrados, o CEU das Artes abriga o CRAS V (Centro de Referência em Assistência Social), a Biblioteca “Neide Crocomo”, o Auditório “Ubaldino Caixeta”, sala multiuso, quadra esportiva, pista de caminhada, pista de skate, parque infantil e banheiros públicos. O auditório conta com estrutura técnica de som, iluminação e camarim, possibilitando a realização de espetáculos teatrais, apresentações musicais, exibições audiovisuais, saraus e atividades formativas.

A gestão do espaço é compartilhada entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo, Esporte e Promoção Social, e comunidade artística, representantes da sociedade civil e moradores dos bairros do entorno.

Balanço de público em 2025

Ao longo de 2025, o CEU das Artes recebeu 10.436 pessoas, distribuídas em uma programação contínua e diversificada que reafirma o equipamento como referência regional em cultura, cidadania, esporte e convivência comunitária. No primeiro semestre, a agenda foi marcada por ações já consolidadas no calendário cultural de Santa Bárbara d’Oeste, como as edições mensais da Batalha do CEU e do Samba de Madureira.

O período também contou com exibições audiovisuais como O Bando e Hipometropia, apresentações teatrais, e atividades de reflexão e formação, a exemplo da Roda de Conversa sobre Acessibilidade na Cultura. Já o 19º Encontra Conto – Encontro de Contadores de Histórias trouxe espetáculos gratuitos voltados ao público infantil.

Ainda no primeiro semestre, o CEU barbarense sediou o Encontro de Câmaras Setoriais, atividades vinculadas à Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), a 14ª Mostra de Cinema, além da exibição de documentários provenientes da Lei Paulo Gustavo e apresentações de circo, de teatro lambe-lambe e de espetáculos musicais.

No segundo semestre, a programação seguiu intensa e diversificada. O CEU sediou o 1º Congresso Nacional de Artes da Cena, além de recever ações de incentivo à leitura, apresentações teatrais e literárias. Entre os destaques do período estão eventos de grande alcance como o Circuito Hip Hop e o Sarau Tramóia Poética. Em setembro, o espaço integrou a programação do Cena Bárbara.

No último trimestre do ano, o CEU das Artes também recebeu ações inéditas como o Dia Internacional da Animação, com mostras infantil e adulta. Como parte da programação, o público pode conferir atividades para Dia das Crianças, atividades formativas, apresentações teatrais e grandes eventos de cultura urbana, com destaque para o show do rapper Jotapê, englobando o Circuito Hip Hop, que reuniu público recorde.

Referência regional em cultura e cidadania

Mais do que números, o CEU das Artes se destaca pela pluralidade de ações e pelo impacto social gerado. O espaço é utilizado tanto para a prática espontânea de esportes e lazer quanto para a realização de projetos institucionais, atividades de grupos artísticos locais e regionais e iniciativas contempladas por leis de incentivo à cultura.

Em 2025, o equipamento reafirmou sua vocação como território de encontros e formação cultural, promovendo acesso gratuito, inclusão social e valorização da produção artística. A intensa programação e o expressivo público confirmam o CEU das Artes de Santa Bárbara d’Oeste como referência regional em políticas públicas integradas de cultura, esporte, lazer e cidadania.

O CEU das Artes de Santa Bárbara d’Oeste está localizado na Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, no Planalto do Sol II, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. A agenda de atividades pode ser consultada no site oficial da Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste <culturasbo.com> e também nas redes sociais @ceusbo (Instagram/Facebook).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP