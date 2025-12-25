Escolas de Americana recebem quase R$ 3 milhões para serviços e manutenções

A Prefeitura de Americana destinou, em 2025, quase R$ 3 milhões de recursos próprios às escolas da rede municipal de Educação por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal (PDDEM). A verba, que possibilita a realização de serviços de manutenção e a aquisição de materiais, é executada de forma direta e ágil, conforme as necessidades de cada unidade.

Desse total, uma parcela de R$ 2 milhões referente ao segundo repasse do ano foi creditada em 30 de setembro para 47 escolas que possuem Conselho Escola Comunidade (CEC) ativo. Desde sua criação, em 2021, o PDDEM já transferiu mais de R$ 19,7 milhões em recursos próprios para a promoção de melhorias na infraestrutura física e pedagógica das unidades de ensino.

O programa tem como objetivo desburocratizar processos, agilizando a execução de pequenos reparos e compras, além de fortalecer a autonomia das escolas e a participação da comunidade na gestão dos recursos.

O secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, destacou o sucesso da iniciativa. “O PDDEM é uma política pública muito bem recebida pela comunidade escolar. Os repasses são feitos diretamente às escolas com CEC constituído e aplicados conforme as prioridades definidas em conjunto, o que beneficia de forma direta todos os nossos estudantes”, afirmou.

A Casa da Criança Pitanga ganhou uma casa na árvore construída com recursos do PDDEM, após pesquisa feita pela gestão escolar com professores e crianças. Já a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Carandá ganhou oito novos aparelhos de ar condicionado, enquanto a EMEI Aracati recebeu portas e janela de alumínio instaladas no pátio e na cozinha.

Na Casa da Criança Manacá, foram realizadas obras de manutenção: o prédio da EMEI recebeu novos pisos nas áreas do refeitório e da recepção, a bancada das torneiras foi reformada e ampliada e os espaços receberam nova pintura, assim como as salas do prédio da creche.

A Casa da Criança Taraguá, no Jardim Brasil, e a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho, na Vila Margarida, também ganharam nova pintura interna.

