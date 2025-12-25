Prefeitura de SBO inicia revitalização da Praça “José Bellani”, no Jardim Dulce

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou os serviços para revitalização da Praça “José Bellani”, no Jardim Dulce. O espaço localizado entre as ruas das Hortências, das Palmas, dos Maracujás e dos Lírios será remodelado e ganhará novas estruturas.

O início das intervenções consiste no estudo e retirada de árvores com estado fitossanitário comprometido para posterior reforma da praça. Entre as novas estruturas a serem instaladas estão Espaço PET, playground, academia ao ar livre, novo calçamento, iluminação em LED e novo paisagismo.

“A Praça ‘José Bellani’ é um espaço com mais de três décadas de existência e que precisava deste carinho especial. E agora, seguindo com o nosso cronograma de recuperação de áreas, começamos o serviço ali na região. Entregaremos, muito em breve, um espaço à altura do que a região merece e que vai ao encontro de tudo aquilo que já fizemos em outros locais da nossa cidade. Vem aí uma nova área que oferece qualidade de vida, bem-estar e promoção da saúde!”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

