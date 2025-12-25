Um homem que foi visitar o pai neste dia de Natal em Santa Bárbara d’Oeste acabou preso por ter contra si uma medida protetiva.

Visita ao pai deu errado

*DATA:* 25/12/2025

*HORA:* 09:00

*LOCAL:* Rua Guaianazes 1240, bairro Santa Rita de Cassia

🛑*DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA*

Por determinação do CICOMM, esta equipe de Canil deslocou-se até a Rua Guaianazes, nº 1240, após informações de que Edilson estaria na residência de seu genitor, a qual faz divisa de quintal com as residências de Maria e Terezinha, ambas detentoras de medida protetiva de urgência em desfavor do referido indivíduo.

No local, a equipe foi recepcionada por Terezinha, a qual autorizou a entrada da equipe em sua residência. Em seguida, foi visualizado Edilson sentado à mesa, juntamente com seu pai. Foi solicitado que o indivíduo se dirigisse até o quintal, onde foi devidamente abordado e submetido à busca pessoal, não sendo localizado nenhum objeto ilícito.

Em diálogo, Edilson informou que estava no local apenas para desejar Feliz Natal ao seu genitor, ciente, contudo, de que não poderia estar naquela residência em razão da medida protetiva vigente.

Diante dos fatos, bem como da apresentação das medidas protetivas de urgência pelas vítimas em desfavor do autor, foi dada voz de prisão a Edilson, sendo-lhe lidos seus direitos constitucionais.

Na sequência, todos os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde os fatos foram apresentados à autoridade policial, que determinou a elaboração do BOPC e ratificou a prisão em flagrante pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), permanecendo o autor à disposição da Justiça.