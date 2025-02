A Câmara Municipal de Americana realizou na quinta-feira (20) sessão solene para a entrega de medalhas de mérito Ayrton Senna a Fernando Chaves da Paz e Francislaine Gumiero de Morais, pelo destaque no desempenho de atividades esportivas em Americana. As homenagens foram motivadas por projetos de decreto legislativo de autoria do vereador Juninho Dias (PSD) e do suplente de vereador da 18ª Legislatura Professor Jonas Santos.

A medalha Ayrton Senna é entregue a pessoas, equipes, clubes e empresas que tenham se destacado desenvolvimento do esporte americanense. Participaram da solenidade o vereador Jean Mizzoni (Agir), o autor da homenagem, Professor Jonas Santos, e a presidente da Comissão de Esportes da OAB Americana, Dra. Kalilppy Kathelyn Sant’ana, além de convidados, amigos e familiares dos homenageados.

Durante o uso da palavra, o vereador Jean Mizzoni, presidente da solenidade, parabenizou os autores das homenagens pelas indicações. "Vocês trouxeram duas pessoas que têm dedicado sua vida ao esporte e têm feito a diferença na nossa cidade. Que vocês, homenageados, sirvam de exemplo para termos mais pessoas comprometidas com o esporte, pois ele transforma histórias, forja o caráter. É uma alegria poder entregar uma medalha como essa. Parabéns", disse.

O vereador Juninho Dias, autor da homenagem a Francislaine Gumiero de Morais, não pôde estar presente por motivos de saúde e enviou uma mensagem em vídeo enaltecendo o histórico de vida da atleta e professora. “A Fran tem um trabalho incrível junto à AGRA, com a ginástica rítmica para as nossas meninas e adolescentes, fazendo a diferença na vida dessas crianças. Você tem o dom de lidar com elas e te desejo o melhor na sua vida sempre”, falou.

“Todos nós que praticamos artes marciais sabemos as dificuldades que enfrentamos diariamente. Eu tive a oportunidade de receber essa medalha em 2016 e a gente sabe o quanto abrimos mão para fazer dos atletas, campeões. Para mim é uma honra poder homenagear o Fernando Malhação, você é uma história de exemplo e merece muito”, discursou Professor Jonas Santos.

Os homenageados utilizaram a palavra para agradecerem a concessão da medalha. “Agradeço a todos os envolvidos no Dojo Fight. Eu busquei, através do meu sonho, ajudar as pessoas a realizarem o sonho delas. Sou muito grato por tudo o que aconteceu na minha vida e acredito muito em ajudar ao próximo e fazer o bem. Obrigado ao Professor Jonas pela indicação e a todos vocês aqui presentes”, agradeceu Fernando Chaves da Paz.

“Hoje só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade, à minha família, aos meus amigos, alunos, pais e ao Juninho Dias por essa medalha tão importante para um profissional de educação física”, falou Francislaine Gumiero de Morais.

Biografias

Fernando Chaves da Paz (Decreto Legislativo nº 1042/2024 – Professor Jonas Santos)

Nascido em Goiatuba Goiás, morador de Americana desde 1990, iniciou no esporte de Artes Marciais em 1993 no Muaythai, treinando capoeira, Kung-Fu e Karate. Em 1998 iniciou no Jiu-jítsu com a primeira turma na Cidade de Americana na academia Movimento Thai.

Competiu em todos os eventos de jiu-jítsu desde regionais, Paulista, Sul-Americano, Pan- Americano, brasileiro e Mundial tornando-se o melhor lutador de jiu-jítsu no Circuito Paulista, onde conquistou o terceiro lugar no Campeonato do estado de São Paulo.

No ano de 2003 como Professor de Jiu-jítsu faixa roxa continuou suas atividades até que em 2005 teve mais uma de suas conquistas, a faixa preta pelas mãos do Sensei Felipe Vidal.

Em 2010 a equipe Malhação Brazilian Jiu-jítsu trouxe para a Cidade de Americana os primeiros Campeões Mundiais Henrique Trevisan, Evandro Santos e Elton, título jamais conquistado antes, sendo o primeiro professor a formar uma mulher faixa preta da cidade e a primeira mulher Campeã Mundial.

Em 2011 inaugurou sua própria Escola de Artes Marciais, a Dojo Fight, mantendo o legado e trazendo medalhas de Campeonatos Mundiais até 2022 para a nossa Cidade.

Formou mais de 20 faixas pretas nesse decorrer dos anos como Professor e hoje como empresário, sempre desenvolvendo seu trabalho com amor e dedicação pela Arte Marcial, pelo Jiu-jítsu e pelo Muaythai com crianças de 3 anos até alunos de 60 anos.

Francislaine Gumiero de Morais (Decreto Legislativo nº 1051/2024 – Vereador Juninho Dias)

Nascida em 24 de setembro de 1985 em Americana, no Jardim Progresso, mudou-se em 1994 para o Parque da Liberdade onde cresceu e se desenvolveu até os 35 anos.

O esporte sempre lhe chamou a atenção e com apenas 8 anos, se interessou pelo ballet, modalidade que praticou por cerca de 5 anos juntamente com o voleibol durante o período escolar. Finalizando os estudos, ’Fran’ iniciou nas aulas de jazz e ginástica artística através das escolinhas esportivas oferecidas pela Prefeitura de Americana.

A paixão pelo esporte cresceu e Fran cursou educação física na UNIMEP. Após a conclusão do curso trabalhou na área de ginástica laboral na empresa Suzano, Escolinha de goleiros e em projetos esportivos da Prefeitura de Americana, com o oferecimento de voleibol e ginástica rítmica, modalidade que chamou a sua atenção desde o período da faculdade.

Participou do projeto Ginástica Rítmica popular da renomada Professora Roberta Gaio e logo após iniciou a sua trajetória no esporte através da Ginástica Rítmica de Americana, onde permaneceu até o ano de 2014. Durante dois anos, trabalhou ministrando aulas de ritmos e musculação em uma academia na cidade, e em 2016 retornou para a área da Ginástica Rítmica agora com o projeto já denominado AGRA (Associação de Ginástica Rítmica de Americana), se tornando coordenadora geral.

Pós-graduada em organização e marketing esportivo pela UNINTER, além de realizar mais de 20 cursos voltados a área da Ginástica Rítmica. Atualmente, Fran, junto aos pais das alunas e professores da AGRA, trabalha para o crescimento e desenvolvimento do projeto, para o qual ainda tem muitos planos, como a transformação da AGRA em um centro de excelência e referência da Ginástica Rítmica, carregando com muito orgulho o nome da cidade de Americana junto às atletas nas competições mundo a fora.