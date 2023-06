O estreante mais bem votado da eleição de 2020 fecha o primeiro semestre de 2023 com prestígio do poder executivo.

Conhecido por falar pouco e utilizar o microfone quase que só para elogiar, Fernando não tem do que reclamar.

Com uma legislatura menos bairrista, sobrou ao empresário um reduto que outrora era disputado a unhas e dentes por nomes como Davi, Luciano, Sacilotto, Kim, Cauê.

Aliás, esse é o segundo maior colégio eleitoral da cidade, quase empatado com o primeiro que é o centro. A região da Cidade Jardim tem eleitor suficiente para eleger 7 vereadores. Para se ter uma ideia, na eleição de 2012, dos 6 mais votados, 5 tiveram como principal fonte de votos a Cidade Jardim.

Na última eleição de Cauê Macris, em 2018, a região onde ele obteve maior quantidade de votos foi a própria. O mesmo ocorreu com seu pai, Vanderlei Macris, quando explodiu em votos em 2014.

A estatística se estende em nível nacional. Em 2018, Jair Bolsonaro teve 68% dos votos em Americana, sendo que o reduto com maior quantidade de votos gerais foi o centro com 5.196 contra 4.903 da cidade jardim. Na mesma ocasião, Haddad teve 1.432 votos na cidade jardim e 1.113 no centro. Esses dados não incluem a Mathiensen, por exemplo, onde Haddad obteve 996 votos.

São só detalhes e números para dizer o óbvio; Fernando da Farmácia nada a braçadas enquanto 400 postulantes dormem.

Levando em consideração as regiões emergentes (parque gramado, praia azul, zanaga e cidade jardim), a administração escolheu qual para receber uma UPA 24h? Para estrear o programa mais bem pensado dos últimos tempos, com serviços simultâneos? Das 49 ruas que farão parte da operação asfaltaço, quantas ficam na região da cidade jardim? 11, e em todas as demais juntas? 9.

2024 começa a se desenhar.