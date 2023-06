Neblina marca manhã na região neste 1o de junho

Neblina e frio no começo de junho

A quinta-feira, primeiro dia de junho de 2023 e início do inverno meteorológico, amanheceu sob nebulosidade variável e amplas áreas de neblina em SP. As temperaturas estavam entre 13 e 15ºC na maioria das localidades da metade leste paulista e entre 15 e 17ºC na metade oeste. Após as chuvas generalizadas e em volumes expressivos que ocorreram em SP entre a terça e quarta-feira, o tempo volta a ficar firme em SP pelos próximos dias. Ainda hoje, há possibilidade de chuvas isoladas entre Baixada Santista, litoral norte, RMSP, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, devido à influência de ventos que sopram do oceano. Nas demais áreas da metade leste do estado, a condição predominante para hoje é de céu parcialmente nublado a nublado, e na metade oeste, parcialmente nublado a predomínio de sol. Para os próximos dias, a previsão é de predomínio de sol, com formação de neblina nos períodos da madrugada nos setores sul e leste do estado, especialmente em áreas próximas a grandes corpos d’água, como rios e represas, e áreas de ampla vegetação.

A amplitude térmica volta a aumentar a partir de hoje, uma vez que as temperaturas mínimas terão um declínio (durante as madrugadas) e as máximas voltam a subir até o final de semana. As máximas hoje ficam entre 24 e 26ºC no centro e oeste do estado, e entre 22 e 24ºC na metade leste, exceto pela área entre RMSP, Vale do Paraíba e Mantiqueira, onde as máximas ficam entre 19 e 21ºC.

Campinas e Região

A RMC amanheceu sob céu nublado e áreas de neblina. A temperatura mínima medida pela estação do Cepagri foi de 12,5ºC durante a madrugada. O tempo volta a estabilizar a partir de hoje, e a amplitude térmica aumenta gradativamente até o domingo, tanto pelo declínio nas temperaturas mínimas (em virtude da entrada de um ar mais frio) quanto pela elevação gradual nas máximas (decorrente de aumento dos períodos de sol nas manhãs e tardes).

Ainda hoje, a condição de céu é de parcialmente nublado a nublado, com ventos ganhando intensidade a partir do entardecer. A temperatura máxima prevista para hoje é de 23ºC. Para a sexta-feira, a previsão é de predomínio de sol ao longo do dia. Há possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro (quando a visibilidade horizontal é inferior a 1 km) em áreas da região, sobretudo áreas de maior presença de vegetação ou próximas a corpos d’água – que deve dissipar-se nas primeiras horas da manhã. As temperaturas ficam entre 13 e 24ºC. Os ventos sopram com intensidade moderada no início da manhã e a partir do entardecer, o que pode reforçar a sensação de frio, e sopram com menor força no período da tarde. A tendência para o sábado é de predomínio de sol, também com possibilidade de formação de neblina em pontos da região. As temperaturas ficam entre 12 e 25ºC.

