Fernando da Farmácia discute melhorias no acesso da SP-304 à Rua das Petúnias

O vereador Fernando da Farmácia (PSD) visitou nesta segunda-feira (8) o acesso da rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) à Rua das Petúnias, no Jardim dos Lírios, para discutir com o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, intervenções que melhorem o tráfego de veículos no local.

Durante a visita, o parlamentar apresentou relatos de moradores e motoristas sobre o trânsito em horários de pico e o desrespeito da sinalização de “PARE” existente na rua, o que tem causado diversos acidentes.

Fernando destacou a importância de uma reestruturação do tráfego no local. “Temos recebido inúmeras reclamações dos moradores da região do Jardim dos Lírios. Nos horários de maior movimento, essa saída da SP-304 simplesmente não flui. As pessoas perdem tempo, se estressam e ainda ficam expostas a risco de acidentes”, afirmou o vereador.

O parlamentar acrescentou que está cobrando estudos técnicos à prefeitura para a reestruturação da alça de acesso, buscando soluções que melhorem o fluxo do trânsito e garantam mais segurança. “Não se trata apenas de trânsito, mas de qualidade de vida. Precisamos de intervenções que organizem esse acesso, reduzam os congestionamentos e tragam mais segurança para quem passa por ali todos os dias”, concluiu.

