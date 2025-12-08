Festival de Ginástica Rítmica do Instituto JR Dias une arte, esporte e solidariedade

O Instituto JR Dias realizou, no último sábado (06 de dezembro), o Festival de Ginástica Rítmica, marcando o encerramento das atividades da modalidade em 2025. O evento reuniu mais de 500 pessoas entre familiares e amigos para prestigiar o desempenho das pequenas atletas.



A abertura ficou por conta da modalidade Karatê, com uma apresentação de Kata sob supervisão dos senseis Paulinho e Isabel Dias. Em seguida, o tema “Moana: Um Mar de Aventuras” transformou o Ginásio de Esportes Roberto Polati em um cenário vibrante, onde as pequenas ginastas mostraram progresso ao longo do ano.



O público também foi surpreendido pela participação especial da intérprete da Moana, que trouxe ainda mais vida ao tema e envolveu completamente todos nas arquibancadas, criando um clima de encantamento durante o festival.



Entre os presentes, Dona Rosana, mãe de uma das alunas, destacou o impacto do Instituto na formação das crianças: “Fiquei encantada com a apresentação e com a evolução da minha filha. O Instituto JR Dias faz muita diferença na vida dessas crianças, oferecendo oportunidade, cuidado e incentivo.”



A entrada solidária arrecadou litros de leite destinados ao Fundo Social de Solidariedade, reforçando o compromisso do Instituto com ações que unem esporte, cultura e responsabilidade social. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou pelas redes sociais oficiais do Instituto.

