Marcos Caetano quer terreno limpo na Rua João Martins Milena (Parque Gramado)

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando a limpeza de terreno no cruzamento das ruas João Martins Milena e Armando Alves, no Parque Gramado.

No documento o autor afirma que foi procurado por moradores do bairro relatando a existência de mato alto, o acúmulo de resíduos e possíveis focos de animais peçonhentos. “Tenho acompanhado de perto essas demandas e solicitado a atuação dos órgãos responsáveis para garantir a limpeza, a manutenção e a prevenção necessárias, assegurando melhores condições de mobilidade, higiene e bem-estar para a comunidade”, comenta Marcos Caetano.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (9) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

