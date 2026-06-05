Nesta quarta-feira (3), a FAM (Faculdade de Americana) foi sede do evento “Fibromialgia – Dores Invisíveis, direitos e possibilidades de tratamento”, voltado exclusivamente aos alunos e funcionários da instituição. A iniciativa promoveu um importante momento de conscientização, informação e reflexão sobre os desafios enfrentados por pessoas portadoras de fibromialgia.

A programação contou com palestras da Dra. Marcela Castro, que abordou os direitos das pessoas diagnosticadas com fibromialgia, e do Dr. João Flávio Gomes, responsável por falar sobre sintomas, diagnóstico e possibilidades de tratamento da doença.

O encontro foi realizado em parceria com os vereadores Fernando da Farmácia (Americana) e André Bandeira (Piracicaba), fortalecendo a importância do debate sobre saúde, acolhimento e qualidade de vida dentro do ambiente acadêmico.

Conhecimento

Durante o evento, Fernando da Farmácia ressaltou a necessidade de ampliar o conhecimento sobre a fibromialgia e dar visibilidade às pessoas que convivem diariamente com dores invisíveis.

“Falar sobre fibromialgia é falar sobre acolhimento, respeito e informação. Muitas pessoas sofrem diariamente sem que os outros consigam enxergar a dor que carregam. Esse encontro foi uma oportunidade importante para conscientizar, orientar e promover mais empatia dentro da nossa sociedade”, destacou o vereador Fernando da Farmácia.

Além das palestras, o evento proporcionou um espaço de diálogo e aprendizado entre os participantes, contribuindo para ampliar a conscientização sobre a fibromialgia e suas implicações na vida das pessoas diagnosticadas.