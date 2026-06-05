Festa Līgo movimenta Nova Odessa no sábado (6) e domingo (7)

Evento que celebra a cultura letã, dos fundadores da cidade, será realizado no Centro Cultural Leto, com programação cultural, praça de alimentação e a tradicional corrida Līgo Running

No próximo final de semana, dias 6 e 7 de junho, acontece no Centro Cultural Leto, em Nova Odessa, a Festa do Ligo, maior evento da comunidade letã na cidade. A celebração será aberta ao público, trazendo programação cultural, praça de alimentação e a tradicional corrida Līgo Running.

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No sábado (6/6), o espaço abre às 15h com oficinas temáticas e rodas de conversa. A praça de alimentação e a programação cultural têm início às 17h. Entre as atrações estão músicos tradicionais vindos diretamente da Letônia, apresentações de danças folclóricas, apresentação do Coral Leto do Brasil, roda de conversa sobre a história da imigração letã e a formação de Nova Odessa, além de uma oficina de coroas de flores.

A Festa Līgo nasceu da tradição dos Jāņi, que marcam a noite mais curta e o dia mais longo do ano no verão europeu (entre 20 e 23 de junho). No Brasil, a festa ocorre no inverno, próximo da noite mais longa do ano. Os imigrantes letões trouxeram essa tradição e a preservaram por gerações. Em Nova Odessa, a comunidade letã manteve a celebração viva dentro das famílias. A partir de 2014, a Festa Līgo foi aberta ao público, criando uma ponte cultural entre Brasil e Letônia.

No domingo (7/6), acontece a 4ª Līgo Running – corrida que celebra a cultura letã e integra esporte, comunidade e tradição. Após a prova, o público poderá participar de um almoço tradicional de galeto com música típica.

A partir deste ano, a Festa Ligo de Nova Odessa passa a integrar o calendário oficial de eventos do município. A inclusão foi garantida pela lei 3.908/26, de autoria da vereadora Priscila Peterlevitz, sancionada pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, em abril.

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