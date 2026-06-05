A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e da Secretaria de Saúde, vai promover uma série de ações gratuitas em torno do Ônibus SP Por Todas, que estará na Praça Comendador Müller nos dias 10 e 11 de junho, das 8h às 17h.

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A iniciativa, realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Políticas para a Mulher, vai oferecer suporte psicossocial e acolhimento seguro e sigiloso às mulheres, com orientações sobre direitos, segurança e proteção. O objetivo é fortalecer a segurança, a saúde e a dignidade do público feminino.

O ônibus percorre o chamado “Circuito Sertanejo”, do qual Americana faz parte por sediar a tradicional Festa do Peão. No início da segunda semana da festa, o veículo ficará estacionado na praça, disponibilizando orientações por meio de equipe composta por psicólogos e assistentes sociais. No entorno do ônibus, as secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos e de Saúde vão oferecer alguns de seus serviços para atendimento aberto à população.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância da ação para o fortalecimento das políticas públicas. “Este projeto foi solicitado ao Governo do Estado pelo prefeito Chico Sardelli, visando promover o bem-estar e o enfrentamento da violência contra as mulheres, com orientações fundamentais para a valorização da vida”, disse.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, falou sobre o espaço de acolhimento. “Essa estrutura é uma oportunidade excelente para cuidarmos do bem-estar das mulheres de forma prática e acolhedora. Teremos profissionais à disposição para realizar avaliações básicas e preventivas na hora, além de abrir um espaço importante de conversa e aconselhamento sobre qualidade de vida, cuidados preventivos e o planejamento de suas rotinas de saúde. Agradecemos ao Governo do Estado pela parceria”, completou.

A iniciativa contará também com ações diversas ofertadas por meio de parcerias com a Faculdade de Americana (FAM), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), entre outros colaboradores.

Confira os serviços que serão oferecidos em Americana :

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos

– Orientações dos profissionais dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) e do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)

– Serviços socioassistenciais

– Distribuição de material informativo sobre campanhas e programas sociais

– Distribuição de pipoca

– Cama elástica para crianças

Secretaria de Saúde

– Aferição de pressão

– Avaliação do índice glicêmico

– Orientações sobre planejamento familiar

– Auriculoterapia

– Informações sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)

– Distribuição de material informativo

FAM (Faculdade de Americana)

– Quick massage

– Orientações sobre direitos da mulher

– Informações sobre vestibular/clínicas

– Aula de alongamento (período da tarde)

– Estética

OAB (Ordem dos Advogados do Brasil)

– Orientação jurídica

Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial)

– Divulgação de cursos

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