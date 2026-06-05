Discutidas melhorias na infraestrutura do Jardim Boer em Americana

Vereador Pastor Miguel Pires se reuniu com secretário de Obras e falou de assuntos

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) se reuniu na segunda-feira (01) com o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, para discutir ações de melhoria da infraestrutura urbana e serviços de zeladoria do município.

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Durante o encontro, o parlamentar discutiu intervenções na rua Maycon Ferreira Lima, no bairro Jardim Boer, e apresentou solicitações relacionadas à limpeza pública, remoção de materiais inservíveis e combate ao descarte irregular de resíduos.

Segundo Pastor Miguel, a via enfrenta há anos a falta de pavimentação, situação que tem causado transtornos constantes aos moradores da região. “A ausência de asfalto compromete a mobilidade, especialmente em períodos de chuva, além de gerar desconforto e insegurança para quem utiliza o local diariamente. O objetivo é garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para os moradores do Jardim Boer, atendendo a uma reivindicação antiga da comunidade”, destacou.

O vereador reforçou também a necessidade da pavimentação da via, medida que solucionaria de forma definitiva os problemas enfrentados pela população local. “Enquanto a obra não é executada, também foram solicitadas ações emergenciais, como limpeza e capinação da área, nivelamento da via e aplicação de pedras ou outro material apropriado para melhorar as condições de tráfego”, concluiu.

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