Tradicional “Hortolendo” será no dia 31 de maio, no Parque Irmã Dorothy

A magia da leitura e o encantamento da música vão tomar conta da cidade no último domingo de maio (31/05), data em que a Prefeitura promoverá mais uma edição do “Hortolendo”, política pública de incentivo à leitura em Hortolândia. Desta vez, a tradicional festa literária terá como atração principal o show de uma turminha que encanta gerações e gerações de brasileiros, leitores de gibis: a Turma da Mônica, criada por Maurício de Sousa.

Com o tema “Leitura que acolhe, histórias que inspiram e páginas que conectam”, o evento gratuito e aberto à toda comunidade acontecerá, das 11h às 17h, no Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, no Jd. Nossa Senhora de Fátima, e contará com vasta programação cultural, tendas de leitura e apresentações musicais.

O Hortolendo 2026 oferecerá ao público uma série de atrações simultâneas. Os participantes poderão explorar tendas divididas por gêneros literários — como contos de fadas, fábulas, quadrinhos, cordel e notícias — organizadas por escolas municipais de Educação Infantil, Ensino Fundamental, unidades do Programa Bolsa Creche e escolas gerenciadas pela Associação Maria do Carmo, parceira da Prefeitura.

O cronograma completo das atrações, com os horários detalhados de todas as atividades do Hortolendo 2026, será divulgado em breve pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Haverá a tradicional distribuição de livros, exposições, barracas de comidas, shows de mágica e a interação com personagens que estarão circulando por todo o parque para encantar o público.

“Turma da Mônica – o show”

Segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, o show da Turma da Mônica”, promete unir gerações em um encontro repleto de diversão e cultura. De acordo com os organizadores, haverá seis personagens no palco, que, no repertório, relembrarão seus maiores sucessos, como “M.O.N.I.C.A”, e as músicas temas de Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Milena e Jeremias.

O show também trará releituras de clássicos da música brasileira que prometem fazer todo mundo cantar junto, incluindo “Aquarela”, de Toquinho; “Pesadão”, da cantora Iza; “Leãozinho”, de Caetano Veloso; “Banho é Bom”, de Hélio Ziskind e o sucesso “Dig-Dig-Joy / Vamos Pular”, de Sandy & Junior. As canções serão intercaladas com brincadeiras e momentos de interação direta com o público.

SERVIÇO:

Hortolendo 2026

“Leitura que acolhe, histórias que inspiram e páginas que conectam”

Data: domingo, 31/05

Hora: das 11h às 17h

Local: Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, Rua Manuel Antônio da Silva, 415, Jd. Nossa Senhora de Fátima.