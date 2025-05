Mais de 600 bailarinos de 40 companhias e grupos de dança de Americana e região estão inscritos e se apresentarão no “CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana”, realizado entre os dias 30 de maio e 1º de junho pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Cultura (Comcult), com produção da Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura (Nileec), em parceria com RCA Dance.

O CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana terá apresentações, competições e demais atividades para a promoção de aprendizado e conexão entre os artistas, público e profissionais da dança.

Serão ao menos 24 coreografias apresentadas por bailarinos de Americana no dia 30 de maio, quando a Câmara Setorial de Dança promove a “6ª Mostra de Dança de Americana”, e mais de 96 coreografias no dia 31, durante a Competição Oficial. As apresentações acontecem no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol), com entrada gratuita, e os ingressos podem ser retirados na bilheteria, de terça a sábado, das 9h às 17h.

A programação dos três dias inclui competições de diversos estilos, batalhas de danças urbanas, workshops e aulas práticas com profissionais renomados e palestras e seminários sobre dança. O evento vai distribuir mais de R$ 10 mil em premiações e tem um time de jurados estrelado.

“O CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana vai celebrar a criação artística de nossa cidade, valorizando profissionais que diariamente se dedicam à dança em todos os seus estilos. Os festivais desenhados pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi têm esse caráter agregador e veremos no palco do Teatro Municipal Lulu Benencase espetáculos de altíssimo nível técnico. Convido a todos a prestigiarem o evento”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no banner do festival na página inicial.