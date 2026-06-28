Evento da Prefeitura será de 19 a 24/07, com cursos, workshops e masterclasses no CEM; haverá ainda concertos e apresentações pela cidade; festival fará “esquenta” com street band e cortejo que farão intervenções em diferentes locais públicos

Sons, notas e acordes vão se espalhar por Hortolândia. A Prefeitura divulga a programação da primeira edição do Festival Internacional de Música. Com o tema “Atravessando territórios”, o evento irá acontecer de 19 a 24/07, com concertos e apresentações de música sinfônica em espaços públicos e comércios da cidade (confira abaixo a programação).

De acordo com a Secretaria de Cultura, a proposta é democratizar o acesso da população à arte. O festival é inspirado em outros eventos importantes, como o Festival de Inverno de Campos do Jordão (SP) e o Festival Música nas Montanhas de Poços de Caldas (MG). Ao realizar a primeira edição do evento, o objetivo da Prefeitura é inserir o município no circuito brasileiro de festivais conceituados de música sinfônica.

PROGRAMAÇÃO PEDAGÓGICA

O festival também irá promover uma programação pedagógica com aulas, palestras e masterclasses, que serão ministradas por professores e músicos brasileiros e de outros países de instituições de ensino e orquestras de renome internacional.

A programação pedagógica ficará centralizada no CEM Maestro Ronaldo Dias de Almeida – Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia. Após passar por obra de reforma e ampliação, o CEM foi reaberto pela Prefeitura com show da cantora Roberta Campos e participação de Beto Guedes, em fevereiro deste ano.

Os cursos serão ministrados por músicos e professores de renomadas instituições de ensino musical e orquestras sinfônicas internacionais e do Brasil. Confira abaixo a lista de professores:

– Cássia Lima (Brasil): flauta transversal

– Rodrigo Nagamori (Brasil): oboé

– Guiliano Rosas (Brasil): clarineta

– José Arion Liñarez (Venezuela): fagote

– Maikel Morelli (Brasil): saxofone

– Anderson Romer (EUA / Brasil): trompete

– Nikolay Genov (Bulgária / Brasil): trompa

– Gilberto Gianelli (Brasil): trombone

– Luciano Vaz (Brasil): eufônio e tuba

– Thiago Lamattina (Brasil): percussão sinfônica

– Vicente Della Tonia (EUA / Brasil): piano

– William Coelho (Brasil): regência e práticas instrumentais coletivas

Este mês, a Secretaria de Cultura também já divulgou em suas redes sociais, Instagram e Facebook, os alunos aprovados para os 13 cursos que serão ministrados durante o festival.

De acordo com a coordenação do CEM, a previsão é que os professores e músicos internacionais comecem a chegar a Hortolândia na próxima semana. O festival irá oferecer alojamento gratuito para até 40 participantes de fora da região cadastrados na habilitação das inscrições para os cursos.

Em paralelo a isso, os espaços de apresentações e concertos já passam por adaptações, assim como salas de aulas e laboratórios de práticas musicais.

CONCERTOS

A programação do festival terá concertos com alguns dos grupos geridos pelo CEM: Arco Brasil, Coral Jovem, Madeira Brasil, Nova Banda Jovem, Sopro de Prata e Vibrasax.

Também irão se apresentar os 25 projetos do Brasil e do exterior selecionados pelo festival. A lista dos selecionados também já foi publicada no Facebook da Secretaria de Cultura (CLIQUE AQUI).

ESQUENTA

Para dar uma amostra à população, o festival irá realizar um “esquenta” com uma street band (banda de rua) e um cortejo cênico. A banda e o cortejo vão fazer intervenções artísticas pela cidade para divulgar o festival.

De acordo com a Secretaria de Cultura, a banda e o cortejo serão formados por alunos do CEM Maestro Ronaldo Dias de Almeida – Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia e do curso de teatro. As intervenções acontecerão em eventos da Semana Cultural de julho e em locais públicos.

Programação do I Festival Internacional de Música de Hortolândia:

Dia 19/07 (domingo):

Abertura oficial – Concerto da Nova Banda Jovem de Hortolândia, com Anderson Romero e Adriano Estraiotto (trompetes – EUA) e regência do maestro Fernando Barreto

Horário: 19h

(OBS.: o horário pode ser alterado em razão da final da Copa do Mundo)

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos – Unidade Cultural Arlindo Zadi

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Dia 20/07 (segunda-feira):

Concerto “Bom dia, Festival”, com grupo Arco Brasil

Horário: 6h

Local: Druds Hotel

Endereço: avenida Fermino Maltarollo, 275, Parque Gabriel

Projeto “Bom dia, servidor”, com Fernando Salazar (Colômbia)

Horário: 7h

Local: Paço Municipal

Endereço: rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan

Capelania Musical com Escola Allegro (Hortolândia)

Horário: 10h

Local: UBS Jardim Santiago

Endereço: rua da Solidariedade, 98, Jardim Santiago

Projeto “Música à la carte”, com Muriarte Show (Hortolândia)

Horário: 12h

Local: restaurante Brunetto Sal e Grill

Endereço: rua Belo Horizonte, 49, Residencial João Luiz

Projeto “Música à la carte – Empresarial”, com Grupo Arco Brasil

Horário: 12h

Local: Empresa Patrus

Endereço: rua Pérola, 200, Galpão 03, Mod. 1 a 3, Jardim Santa Esmeralda

Espaço Palco Shopping, com Musical’Art (Hortolândia)

Horário: 13h

Local: Shopping Hortolândia

Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro

Projeto “Sarau na padoca”, com Suzy Amaral (Hortolândia)

Horário: 18h

Local: Café Pérola Mineira

Endereço: rua Pastor Hugo Gegembauer, 395, Parque Ortolândia

Espaço Palco Shopping, com Fernando Salazar (Colômbia)

Horário: 18h

Local: Shopping Hortolândia

Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro

Espaço Palco Shopping, com Mila Lima (Hortolândia)

Horário: 19h30

Local: Shopping Hortolândia

Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro

Palco On the Road, com David Negrão e Pride Festival em parceria com o Centro Especializado em Infectologia (CEI)

Horário: 20h

Local: Escola de Artes Augusto Boal

Endereço: rua Casemiro de Abreu, s/nº, Jardim Amanda

Concerto com Banda Sinfônica de Nova Odessa (Brasil), Matias Nieva (trompete – Argentina) e regência do maestro Marco Almeida Jr. (Brasil)

Horário: 20h

Local: Teatro “Elizabeth Keller de Matos – Unidade Cultural Arlindo Zadi

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Show “Parada Festival”, com Rafael Lindemude (Hortolândia)

Horário: 21h30

Local: Turbinado Lanches

Endereço: rua Antônio Nelson Barbosa, 63, Jardim Santa Rita de Cássia

Dia 21/07 (terça-feira):

Concerto “Bom dia, Festival”, com Bia Pin (Hortolândia)

Horário: 6h

Local: Druds Hotel

Endereço: avenida Fermino Maltarollo, 275, Parque Gabriel

Projeto “Bom dia, servidor”, com Bia Lourenço (Hortolândia)

Horário: 7h

Local: Paço Municipal

Endereço: rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan

Projeto “Música à la carte”, com Muriarte Show (Hortolândia)

Horário: 12h

Local: Restaurante Picanha House

Endereço: avenida Olívio Franceschini, 1841, Parque São Miguel

Projeto “Música à la carte – Empresarial”, com Grupo Sopro de Prata

Horário: 12h

Local: Empresa Safetline

Endereço: rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, s/nº – Km 13,2, Chácaras Assay

Palco Shopping, com Academia Adventista de Artes (ACARTE – Hortolândia)

Horário: 13h

Local: Shopping Hortolândia

Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro

Capelania Musical, com Musical’Art (Hortolândia)

Horário: 15h

Local: UPA Nova Hortolândia

Endereço: rua José Martim dos Anjos, 185, Jardim Nova Hortolândia

Projeto “Sarau na Padoca”, com Escola Belize Cunha (Hortolândia)

Horário: 18h

Local: Boulangerie Alecrim

Endereço: rua Rio Macaé, 190, Jardim Interlagos

Palco Shopping, com Banda Jacuba Roots (Hortolândia)

Horário: 19h

Local: Shopping Hortolândia

Endereço: Rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro

Palco on the Road, com David Negrão (Hortolândia)

Horário: 20h

Local: Espaço Viva Mais

Endereço: Rua Pedro Pereira dos Santos, 147, Jardim Santa Clara do Lago

Show “Ela canta Marisa Monte”, com Ana Paula Moretti

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos – Unidade Cultural Arlindo Zadi

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Projeto “Parada Festival”, com Bia Lourenço (Hortolândia)

Horário: 21h30

Local: Cosvesi Brewpub

Endereço: Estrada Municipal Sabina Baptista Camargo, 2051, Residencial Anauá

Dia 22/07 (quarta-feira):

Projeto “Bom dia, Festival”, com Grupo Vibrasax

Horário: 6h

Local: Druds Hotel

Endereço: avenida Fermino Maltarollo, 275, Parque Gabriel

Projeto “Bom dia, Servidor”, com Bia Pin (Hortolândia)

Horário: 7h

Local: Paço Municipal

Endereço: rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan

Projeto “Música à la carte”, com Academia Adventista de Artes (ACARTE – Hortolândia)

Horário: 12h

Local: Pupo’s Burger

Endereço: rua 7 de Setembro, 1101, Parque Ortolândia

Projeto “Música à la carte – Empresarial”, com Grupo Madeira Brasil

Horário: 12h

Local: empresa GBMx

Endereço: rua Estrada Carlos Roberto Prataviera, 1335, Lote 71, Jardim Nova Europa

Palco Shopping, com Erika Barbosa (Hortolândia)

Horário: 13h

Local: Shopping Hortolândia

Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro

Capelania Musical, com Coral Jovem de Hortolândia

Horário: 15h

Local: Hospital Municipal Mário Covas

Endereço: rua Osvaldo Ribeiro Carrilho, 10, Jardim Mirante de Sumaré

Projeto “Sarau na Padoca”, com duo SopraNós (Hortolândia)

Horário: 18h

Local: Paneteria Toricelli

Endereço: rua Zacarias Costa Camargo, 4, Remanso Campineiro

Palco Shopping, com Escola Allegro (Hortolândia)

Horário: 19h

Local: Shopping Hortolândia

Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro

Palco On the Road, com Banda Carta Pública (Hortolândia)

Horário: 20h

Local: Feira noturna do Jardim São Sebastião

Endereço: rua Flores do Campo, s/nº, Jardim São Sebastião

Concerto com recital de música de câmara dos professores do festival

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos – Unidade Cultural Arlindo Zadi

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Projeto “Parada Festival”, com Angelo Máximo e Giovani (Hortolândia)

Horário: 21h30

Local: Brazuka Vibes

Endereço: rua Benedito Manduca de Sousa, 156, Remanso Campineiro

Dia 23/07 (quinta-feira):

Projeto “Bom dia, Festival”, com Grupo Madeira Brasil

Horário: 6h

Local: Druds Hotel

Endereço: avenida Fermino Maltarollo, 275, Parque Gabriel

Projeto “Bom dia, Servidor”, com Banda Lóchrann (Itatiba)

Horário: 7h

Local: Paço Municipal

Endereço: rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan

Capelania Musical, com Escola Belize Cunha (Hortolândia)

Horário: 10h

Local: UBS Nova Europa

Endereço: rua Wanderlei Paz Soares, 301, Jardim Nova Europa

Projeto “Música à la carte”, com Bela Sarmento (Hortolândia)

Horário: 12h

Local: Satoshi Sushi

Endereço: rua Zacarias Costa Camargo, 280, Remanso Campineiro

Projeto “Música à la Carte – Empresarial”, com Grupo Sopro de Prata

Horário: 12h

Local: empresa Eternit

Endereço: rua Confibra, 400, Jardim Campos Verdes

Palco Shopping, com Suzy Amaral (Hortolândia)

Horário: 13h

Local: Shopping Hortolândia

Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro

Capelania Musical, com Coral Jovem de Hortolândia e Coral do projeto Mariazinha (Hortolândia)

Horário: 15h

Local: CAPS IJ

Endereço: rua José Aparecido Marçal, 103, Parque Residencial Maria de Lourdes

Projeto “Sarau na Padoca”, com Rafael Lindemude (Hortolândia)

Horário: 18h

Local: Pancremo Mais Café

Endereço: avenida Olívio Franceschini, 46, Parque Ortolândia

Concerto “Convite à dança”, com banda estudantil do festival, conduzido por alunos da oficina de regência, sob direção do professor William Coelho (Brasil)

Horário: 18h

Local: Shopping Hortolândia (estacionamento do piso superior)

Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro

Concerto com Orquestra Sinfônica da Unicamp, Maikel Morelli (saxofone – Brasil) e regência da maestra Cintia Alireti (Brasil)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos – Unidade Cultural Arlindo Zadi

Rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Palco Shopping, com Simone Reis (Hortolândia)

Horário: 20h

Local: Shopping Hortolândia

Endereço: Rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro

Palco On the Road, com Banda Lóchrann (Itatiba)

Horário: 20h

Local: Feira Noturna do Lago da Fé

Endereço: avenida Joaquim Martarolli, s/nº, Parque Gabriel

Projeto “Parada Festival”, com Banda Carta Pública (Hortolândia)

Horário: 21h30

Local: Adega do Chaves

Endereço: avenida Olívio Franceschini, 1.931, Parque São Miguel

Dia 24/07 (sexta-feira):

Projeto “Bom dia, Festival”, com Bela Sarmento (Hortolândia)

Horário: 6h

Local: Druds Hotel

Endereço: avenida Fermino Maltarollo, 275, Parque Gabriel

Projeto “Bom dia, Servidor”, com Anie e Rafa (Atibaia)

Horário: 7h

Local: Paço Municipal

Endereço: rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan

Concerto com recital da classe de Percussão Sinfônica, dirigida pelo professor Thiago Lamattina (Brasil)

Horário: 10h

Local: Auditório do Centro de Educação Musical (CEM) Maestro Ronaldo Dias de Almeida

Endereço: rua Agenor Consoli, 30, Jardim Santa Cândida

Projeto “Música à la carte”, com Simone Reis (Hortolândia)

Horário: 12h

Local: Mântega Culinária Japonesa

Endereço: rua Antônio Fernandes Leite, 810, Jardim Santa Izabel

Projeto “Música à la carte – Empresarial”, com Grupo Sopro de Prata

Horário: 12h

Local: empresa Bimbo

Endereço: avenida da Emancipação, 4000, Jardim Terras de Santo Antônio

Palco Shopping, com Erika Barbosa (Hortolândia)

Horário: 13h

Local: Shopping Hortolândia

Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro

Concerto com recital da classe de piano, dirigida pelo professor Vicente Della Tonia (EUA)

Horário: 14h

Local: Auditório da Academia Adventista de Artes (ACARTE) do UNASP

Endereço: rua Pastor Hugo Gegembauer, 265, Parque Ortolândia

Capelania Musical, com duo SopraNós (Hortolândia)

Horário: 15h

Local: CAPS AD

Endereço: rua João Fructuoso Miranda Filho, 460, Parque Ortolândia

Concerto com recital da classe de Prática Coral, dirigida pelo professor Marco Santana (Brasil)

Horário: 16h

Local: Paço Municipal

Endereço: rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan

Projeto “Sarau na Padoca”, com Mila Lima (Hortolândia)

Horário: 18h

Local: Padaria Pão da Vida

Endereço: rua Otávio Rosolén, 825, Jardim Terras de Santo Antônio

Palco Shopping, com Banda Jacuba Roots (Hortolândia)

Horário: 19h

Local: Shopping Hortolândia

Rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro

Palco On the Road, com Anie e Rafa (Atibaia)

Horário: 20h

Local: Pupo’s Burger

Rua 7 de Setembro, 1.101, Parque Ortolândia

Encerramento do I Festival Internacional de Música de Hortolândia com concerto da banda sinfônica do festival, formada por professores e alunos, com Nikolay Genov (trompa – Bulgária) e regência dos maestros William Coelho e Fernando Barreto (Brasil)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos – Unidade Cultural Arlindo Zadi

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280,| Jardim Amanda

Projeto “Parada Festival”, com Angelo Máximo e Giovani (Hortolândia)

Horário: 22h

Local: Restaurante Capela (parque socioambiental Lago da Fé)

Endereço: avenida Joaquim Martarolli, s/nº, Parque Gabriel