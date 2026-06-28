Evento da Prefeitura será de 19 a 24/07, com cursos, workshops e masterclasses no CEM; haverá ainda concertos e apresentações pela cidade; festival fará “esquenta” com street band e cortejo que farão intervenções em diferentes locais públicos
Sons, notas e acordes vão se espalhar por Hortolândia. A Prefeitura divulga a programação da primeira edição do Festival Internacional de Música. Com o tema “Atravessando territórios”, o evento irá acontecer de 19 a 24/07, com concertos e apresentações de música sinfônica em espaços públicos e comércios da cidade (confira abaixo a programação).
De acordo com a Secretaria de Cultura, a proposta é democratizar o acesso da população à arte. O festival é inspirado em outros eventos importantes, como o Festival de Inverno de Campos do Jordão (SP) e o Festival Música nas Montanhas de Poços de Caldas (MG). Ao realizar a primeira edição do evento, o objetivo da Prefeitura é inserir o município no circuito brasileiro de festivais conceituados de música sinfônica.
PROGRAMAÇÃO PEDAGÓGICA
O festival também irá promover uma programação pedagógica com aulas, palestras e masterclasses, que serão ministradas por professores e músicos brasileiros e de outros países de instituições de ensino e orquestras de renome internacional.
A programação pedagógica ficará centralizada no CEM Maestro Ronaldo Dias de Almeida – Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia. Após passar por obra de reforma e ampliação, o CEM foi reaberto pela Prefeitura com show da cantora Roberta Campos e participação de Beto Guedes, em fevereiro deste ano.
Os cursos serão ministrados por músicos e professores de renomadas instituições de ensino musical e orquestras sinfônicas internacionais e do Brasil. Confira abaixo a lista de professores:
– Cássia Lima (Brasil): flauta transversal
– Rodrigo Nagamori (Brasil): oboé
– Guiliano Rosas (Brasil): clarineta
– José Arion Liñarez (Venezuela): fagote
– Maikel Morelli (Brasil): saxofone
– Anderson Romer (EUA / Brasil): trompete
– Nikolay Genov (Bulgária / Brasil): trompa
– Gilberto Gianelli (Brasil): trombone
– Luciano Vaz (Brasil): eufônio e tuba
– Thiago Lamattina (Brasil): percussão sinfônica
– Vicente Della Tonia (EUA / Brasil): piano
– William Coelho (Brasil): regência e práticas instrumentais coletivas
Este mês, a Secretaria de Cultura também já divulgou em suas redes sociais, Instagram e Facebook, os alunos aprovados para os 13 cursos que serão ministrados durante o festival.
De acordo com a coordenação do CEM, a previsão é que os professores e músicos internacionais comecem a chegar a Hortolândia na próxima semana. O festival irá oferecer alojamento gratuito para até 40 participantes de fora da região cadastrados na habilitação das inscrições para os cursos.
Em paralelo a isso, os espaços de apresentações e concertos já passam por adaptações, assim como salas de aulas e laboratórios de práticas musicais.
CONCERTOS
A programação do festival terá concertos com alguns dos grupos geridos pelo CEM: Arco Brasil, Coral Jovem, Madeira Brasil, Nova Banda Jovem, Sopro de Prata e Vibrasax.
Também irão se apresentar os 25 projetos do Brasil e do exterior selecionados pelo festival. A lista dos selecionados também já foi publicada no Facebook da Secretaria de Cultura (CLIQUE AQUI).
ESQUENTA
Para dar uma amostra à população, o festival irá realizar um “esquenta” com uma street band (banda de rua) e um cortejo cênico. A banda e o cortejo vão fazer intervenções artísticas pela cidade para divulgar o festival.
De acordo com a Secretaria de Cultura, a banda e o cortejo serão formados por alunos do CEM Maestro Ronaldo Dias de Almeida – Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia e do curso de teatro. As intervenções acontecerão em eventos da Semana Cultural de julho e em locais públicos.
Programação do I Festival Internacional de Música de Hortolândia:
Dia 19/07 (domingo):
Abertura oficial – Concerto da Nova Banda Jovem de Hortolândia, com Anderson Romero e Adriano Estraiotto (trompetes – EUA) e regência do maestro Fernando Barreto
Horário: 19h
(OBS.: o horário pode ser alterado em razão da final da Copa do Mundo)
Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos – Unidade Cultural Arlindo Zadi
Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda
Dia 20/07 (segunda-feira):
Concerto “Bom dia, Festival”, com grupo Arco Brasil
Horário: 6h
Local: Druds Hotel
Endereço: avenida Fermino Maltarollo, 275, Parque Gabriel
Projeto “Bom dia, servidor”, com Fernando Salazar (Colômbia)
Horário: 7h
Local: Paço Municipal
Endereço: rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan
Capelania Musical com Escola Allegro (Hortolândia)
Horário: 10h
Local: UBS Jardim Santiago
Endereço: rua da Solidariedade, 98, Jardim Santiago
Projeto “Música à la carte”, com Muriarte Show (Hortolândia)
Horário: 12h
Local: restaurante Brunetto Sal e Grill
Endereço: rua Belo Horizonte, 49, Residencial João Luiz
Projeto “Música à la carte – Empresarial”, com Grupo Arco Brasil
Horário: 12h
Local: Empresa Patrus
Endereço: rua Pérola, 200, Galpão 03, Mod. 1 a 3, Jardim Santa Esmeralda
Espaço Palco Shopping, com Musical’Art (Hortolândia)
Horário: 13h
Local: Shopping Hortolândia
Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro
Projeto “Sarau na padoca”, com Suzy Amaral (Hortolândia)
Horário: 18h
Local: Café Pérola Mineira
Endereço: rua Pastor Hugo Gegembauer, 395, Parque Ortolândia
Espaço Palco Shopping, com Fernando Salazar (Colômbia)
Horário: 18h
Local: Shopping Hortolândia
Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro
Espaço Palco Shopping, com Mila Lima (Hortolândia)
Horário: 19h30
Local: Shopping Hortolândia
Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro
Palco On the Road, com David Negrão e Pride Festival em parceria com o Centro Especializado em Infectologia (CEI)
Horário: 20h
Local: Escola de Artes Augusto Boal
Endereço: rua Casemiro de Abreu, s/nº, Jardim Amanda
Concerto com Banda Sinfônica de Nova Odessa (Brasil), Matias Nieva (trompete – Argentina) e regência do maestro Marco Almeida Jr. (Brasil)
Horário: 20h
Local: Teatro “Elizabeth Keller de Matos – Unidade Cultural Arlindo Zadi
Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda
Show “Parada Festival”, com Rafael Lindemude (Hortolândia)
Horário: 21h30
Local: Turbinado Lanches
Endereço: rua Antônio Nelson Barbosa, 63, Jardim Santa Rita de Cássia
Dia 21/07 (terça-feira):
Concerto “Bom dia, Festival”, com Bia Pin (Hortolândia)
Horário: 6h
Local: Druds Hotel
Endereço: avenida Fermino Maltarollo, 275, Parque Gabriel
Projeto “Bom dia, servidor”, com Bia Lourenço (Hortolândia)
Horário: 7h
Local: Paço Municipal
Endereço: rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan
Projeto “Música à la carte”, com Muriarte Show (Hortolândia)
Horário: 12h
Local: Restaurante Picanha House
Endereço: avenida Olívio Franceschini, 1841, Parque São Miguel
Projeto “Música à la carte – Empresarial”, com Grupo Sopro de Prata
Horário: 12h
Local: Empresa Safetline
Endereço: rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, s/nº – Km 13,2, Chácaras Assay
Palco Shopping, com Academia Adventista de Artes (ACARTE – Hortolândia)
Horário: 13h
Local: Shopping Hortolândia
Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro
Capelania Musical, com Musical’Art (Hortolândia)
Horário: 15h
Local: UPA Nova Hortolândia
Endereço: rua José Martim dos Anjos, 185, Jardim Nova Hortolândia
Projeto “Sarau na Padoca”, com Escola Belize Cunha (Hortolândia)
Horário: 18h
Local: Boulangerie Alecrim
Endereço: rua Rio Macaé, 190, Jardim Interlagos
Palco Shopping, com Banda Jacuba Roots (Hortolândia)
Horário: 19h
Local: Shopping Hortolândia
Endereço: Rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro
Palco on the Road, com David Negrão (Hortolândia)
Horário: 20h
Local: Espaço Viva Mais
Endereço: Rua Pedro Pereira dos Santos, 147, Jardim Santa Clara do Lago
Show “Ela canta Marisa Monte”, com Ana Paula Moretti
Horário: 20h
Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos – Unidade Cultural Arlindo Zadi
Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda
Projeto “Parada Festival”, com Bia Lourenço (Hortolândia)
Horário: 21h30
Local: Cosvesi Brewpub
Endereço: Estrada Municipal Sabina Baptista Camargo, 2051, Residencial Anauá
Dia 22/07 (quarta-feira):
Projeto “Bom dia, Festival”, com Grupo Vibrasax
Horário: 6h
Local: Druds Hotel
Endereço: avenida Fermino Maltarollo, 275, Parque Gabriel
Projeto “Bom dia, Servidor”, com Bia Pin (Hortolândia)
Horário: 7h
Local: Paço Municipal
Endereço: rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan
Projeto “Música à la carte”, com Academia Adventista de Artes (ACARTE – Hortolândia)
Horário: 12h
Local: Pupo’s Burger
Endereço: rua 7 de Setembro, 1101, Parque Ortolândia
Projeto “Música à la carte – Empresarial”, com Grupo Madeira Brasil
Horário: 12h
Local: empresa GBMx
Endereço: rua Estrada Carlos Roberto Prataviera, 1335, Lote 71, Jardim Nova Europa
Palco Shopping, com Erika Barbosa (Hortolândia)
Horário: 13h
Local: Shopping Hortolândia
Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro
Capelania Musical, com Coral Jovem de Hortolândia
Horário: 15h
Local: Hospital Municipal Mário Covas
Endereço: rua Osvaldo Ribeiro Carrilho, 10, Jardim Mirante de Sumaré
Projeto “Sarau na Padoca”, com duo SopraNós (Hortolândia)
Horário: 18h
Local: Paneteria Toricelli
Endereço: rua Zacarias Costa Camargo, 4, Remanso Campineiro
Palco Shopping, com Escola Allegro (Hortolândia)
Horário: 19h
Local: Shopping Hortolândia
Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro
Palco On the Road, com Banda Carta Pública (Hortolândia)
Horário: 20h
Local: Feira noturna do Jardim São Sebastião
Endereço: rua Flores do Campo, s/nº, Jardim São Sebastião
Concerto com recital de música de câmara dos professores do festival
Horário: 20h
Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos – Unidade Cultural Arlindo Zadi
Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda
Projeto “Parada Festival”, com Angelo Máximo e Giovani (Hortolândia)
Horário: 21h30
Local: Brazuka Vibes
Endereço: rua Benedito Manduca de Sousa, 156, Remanso Campineiro
Dia 23/07 (quinta-feira):
Projeto “Bom dia, Festival”, com Grupo Madeira Brasil
Horário: 6h
Local: Druds Hotel
Endereço: avenida Fermino Maltarollo, 275, Parque Gabriel
Projeto “Bom dia, Servidor”, com Banda Lóchrann (Itatiba)
Horário: 7h
Local: Paço Municipal
Endereço: rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan
Capelania Musical, com Escola Belize Cunha (Hortolândia)
Horário: 10h
Local: UBS Nova Europa
Endereço: rua Wanderlei Paz Soares, 301, Jardim Nova Europa
Projeto “Música à la carte”, com Bela Sarmento (Hortolândia)
Horário: 12h
Local: Satoshi Sushi
Endereço: rua Zacarias Costa Camargo, 280, Remanso Campineiro
Projeto “Música à la Carte – Empresarial”, com Grupo Sopro de Prata
Horário: 12h
Local: empresa Eternit
Endereço: rua Confibra, 400, Jardim Campos Verdes
Palco Shopping, com Suzy Amaral (Hortolândia)
Horário: 13h
Local: Shopping Hortolândia
Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro
Capelania Musical, com Coral Jovem de Hortolândia e Coral do projeto Mariazinha (Hortolândia)
Horário: 15h
Local: CAPS IJ
Endereço: rua José Aparecido Marçal, 103, Parque Residencial Maria de Lourdes
Projeto “Sarau na Padoca”, com Rafael Lindemude (Hortolândia)
Horário: 18h
Local: Pancremo Mais Café
Endereço: avenida Olívio Franceschini, 46, Parque Ortolândia
Concerto “Convite à dança”, com banda estudantil do festival, conduzido por alunos da oficina de regência, sob direção do professor William Coelho (Brasil)
Horário: 18h
Local: Shopping Hortolândia (estacionamento do piso superior)
Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro
Concerto com Orquestra Sinfônica da Unicamp, Maikel Morelli (saxofone – Brasil) e regência da maestra Cintia Alireti (Brasil)
Horário: 20h
Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos – Unidade Cultural Arlindo Zadi
Rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda
Palco Shopping, com Simone Reis (Hortolândia)
Horário: 20h
Local: Shopping Hortolândia
Endereço: Rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro
Palco On the Road, com Banda Lóchrann (Itatiba)
Horário: 20h
Local: Feira Noturna do Lago da Fé
Endereço: avenida Joaquim Martarolli, s/nº, Parque Gabriel
Projeto “Parada Festival”, com Banda Carta Pública (Hortolândia)
Horário: 21h30
Local: Adega do Chaves
Endereço: avenida Olívio Franceschini, 1.931, Parque São Miguel
Dia 24/07 (sexta-feira):
Projeto “Bom dia, Festival”, com Bela Sarmento (Hortolândia)
Horário: 6h
Local: Druds Hotel
Endereço: avenida Fermino Maltarollo, 275, Parque Gabriel
Projeto “Bom dia, Servidor”, com Anie e Rafa (Atibaia)
Horário: 7h
Local: Paço Municipal
Endereço: rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan
Concerto com recital da classe de Percussão Sinfônica, dirigida pelo professor Thiago Lamattina (Brasil)
Horário: 10h
Local: Auditório do Centro de Educação Musical (CEM) Maestro Ronaldo Dias de Almeida
Endereço: rua Agenor Consoli, 30, Jardim Santa Cândida
Projeto “Música à la carte”, com Simone Reis (Hortolândia)
Horário: 12h
Local: Mântega Culinária Japonesa
Endereço: rua Antônio Fernandes Leite, 810, Jardim Santa Izabel
Projeto “Música à la carte – Empresarial”, com Grupo Sopro de Prata
Horário: 12h
Local: empresa Bimbo
Endereço: avenida da Emancipação, 4000, Jardim Terras de Santo Antônio
Palco Shopping, com Erika Barbosa (Hortolândia)
Horário: 13h
Local: Shopping Hortolândia
Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro
Concerto com recital da classe de piano, dirigida pelo professor Vicente Della Tonia (EUA)
Horário: 14h
Local: Auditório da Academia Adventista de Artes (ACARTE) do UNASP
Endereço: rua Pastor Hugo Gegembauer, 265, Parque Ortolândia
Capelania Musical, com duo SopraNós (Hortolândia)
Horário: 15h
Local: CAPS AD
Endereço: rua João Fructuoso Miranda Filho, 460, Parque Ortolândia
Concerto com recital da classe de Prática Coral, dirigida pelo professor Marco Santana (Brasil)
Horário: 16h
Local: Paço Municipal
Endereço: rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan
Projeto “Sarau na Padoca”, com Mila Lima (Hortolândia)
Horário: 18h
Local: Padaria Pão da Vida
Endereço: rua Otávio Rosolén, 825, Jardim Terras de Santo Antônio
Palco Shopping, com Banda Jacuba Roots (Hortolândia)
Horário: 19h
Local: Shopping Hortolândia
Rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro
Palco On the Road, com Anie e Rafa (Atibaia)
Horário: 20h
Local: Pupo’s Burger
Rua 7 de Setembro, 1.101, Parque Ortolândia
Encerramento do I Festival Internacional de Música de Hortolândia com concerto da banda sinfônica do festival, formada por professores e alunos, com Nikolay Genov (trompa – Bulgária) e regência dos maestros William Coelho e Fernando Barreto (Brasil)
Horário: 20h
Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos – Unidade Cultural Arlindo Zadi
Endereço: rua Graciliano Ramos, 280,| Jardim Amanda
Projeto “Parada Festival”, com Angelo Máximo e Giovani (Hortolândia)
Horário: 22h
Local: Restaurante Capela (parque socioambiental Lago da Fé)
Endereço: avenida Joaquim Martarolli, s/nº, Parque Gabriel