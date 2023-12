Filho do cantor Zé Neto sofre acidente na pescaria

Natália Toscano, esposa do cantor Zé Neto, que forma dupla

com Cristiano, usou as redes sociais na última quarta-feira (20), para relatar que o filho do casal, José, de 6 anos, sofreu um acidente enquanto realizava pesca no condomínio onde mora.

Segundo a influenciadora digital, a notícia veio até ela após ter recebido uma ligação da babá. “Ela falou ‘um amiguinho enroscou nele um anzol’. Era uma trela, tem três anzolzinhos. A sorte foi que ele não lançou de volta, senão tinha rasgado”, disse.

Leia + sobre Famosos, artes e música

A esposa de Zé Neto ainda descreveu o desespero ao se deparar com o filho com a boca cheia de sangue. “Na hora meu estômago embrulhou, pernas bombeou, liguei para o Zé…Disse para me encontrar no hospital. Chegando lá, os médicos examinaram, e ele não reclamou de dor, estava bem, mas assustado. Fui conversando, brincando que o amiguinho tinha pescado um tubarão, que era ele, fui usando minha psicologia de mãe para acalmar ele”, contou ela.

Apesar do susto, Natália Toscano tranquilizou ao revelar que o filho precisou passar por um procedimento com anestesia para retirar o anzol. “Já estou em casa. Ele está bem, com a boquinha inchada. Mas assim, sustos que mães e pais passam”, disse.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP