Veja filmes e séries mais assistidos fevereiro semana 1

Madrinha da Vila Maria, Josi Aoas fala de estreia na bateria e preparação intensa: “ganhar fôlego”

A apresentadora e empresária Josi Aoas mostra o seu samba no pé há 4 anos como madrinha da Unidos de Vila Maria. E, em 2025, o Carnaval terá um gostinho ainda mais especial: será sua estreia na frente da bateria. Josi marcou presença nos primeiros esquentas e falou dessa nova fase.

“Claro que tem uma ansiedade, um frio na barriga. Estou muito animada e empolgada para essa estreia. É um desafio novo, sou movida a isso. A minha relação com a comunidade sempre foi incrível e quero estreitar cada vez mais. É uma energia surreal. Acho que todo mundo que se imagina no carnaval tem o sonho de desfilar perto da bateria, é o coração da escola”, diz.

Ao contrário dos outros anos, Josi vai encarar uma preparação física especial para essa estreia na bateria. Tudo para ganhar resistência e manter o fôlego na avenida. “O esforço é maior. Agora é mais tempo sambando. Vou mudar treinos e dietas, me dedicar mais nessa reta final para o físico mesmo”, avisa.

Durante todo o ano, ela tem uma rotina de exercícios e dieta bem equilibrada. Josi cuida do corpo com pilates e corrida. “Não sou marombeira, gosto de me exercitar por prazer mesmo. É mais do que estética, é saúde e estilo de vida. E na alimentação, só corto os exageros. Como de tudo, até feijoada e não abro mão de um chopp geladinho”.