Ex-pastora Ana Akiva está de volta ao Carnaval e promete fantasia invisível: “mostrar que o bumbum cresceu”

Depois de 10 anos, a ex-pastora e agora criadora +18 Ana Akiva está de volta ao Carnaval de São Paulo como musa da Colorado do Brás. No passado, antes de se converter, ela desfilou pela Acadêmicos do Tucuruvi e já exibiu o corpo pintado na avenida. Em 2018, trocou a folia pela Bíblia. E no ano passado se desconverteu e se lançou em sites como OnlyFans e Privacy.

“Minha vida sempre teve reviravoltas e polêmicas, sou assim”, diz rindo. “E sempre gostei do Carnaval, me afastei só pela igreja, era proibido. Mas agora estou de volta, o convite chegou no melhor momento e a minha volta será triunfal, preparem-se para uma fantasia invisível (risos). Vou causar na avenida, quero o título de mais ousada desse Carnaval. E tem mais: não é pecado”, avisa.

A musa escolheu um look minúsculo, “invisível”, como ela mesma diz. O micro biquíni é cravejado em cristais e desaparece no bumbum de 112cm dela. “A fantasia é mínima, mas luxuosa. É bem pequena, tudo para mostrar que o bumbum cresceu, de 105cm para 112cm. É muito agachamento, bioestimulador e drenagem. Até hidratante com base de ouro estou usando nele”, revela.

No passado, Ana desfilou de tapa-sexo, mas reprovou o acessório. Além de machucar, ela conta que se sentiu insegura na avenida. “Parecia que ia cair o tempo todo, nem sambei direito. Foi terrível”, lembra. “Minha virilha ficou toda assada, até sangrou. Não uso mais. Além do mais, tapa-sexo está fora de moda, é muito anos 80 (risos)”.

Além de muita sensualidade no desfile, Ana Akiva promete uma série de vídeos sobre o Carnaval nas suas plataformas adultas. Ela vai mostrar os bastidores sem censura e lançar o quadro “Aventuras de Carnaval”, criado por ela para realizar seus fetiches e taras durante a folia. “Vai ser melhor do que assistir na TV”, provoca rindo.

Fotos: Adilson Marques / Edu Graboski / Divulgação

