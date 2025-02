Novo golpe agora cobra taxa para visitar imóvel

A ABMI (Associação Brasileira do Mercado Imobiliário) alerta para uma nova modalidade de golpe. Valendo-se de perfis falsos nas redes sociais, com fotos e informações capturadas em sites de empresas reconhecidas pela atuação profissional no mercado, golpistas se passam por corretores para extorquir o consumidor.

Ao manifestar o desejo de conhecer uma casa, um apartamento e mesmo um imóvel comercial anunciados, o interessado é convencido a pagar via Pix uma taxa que chega a R$ 250 em média ao falso corretor. “Estamos diante de vários casos registrados sobre algo que não é praticado pelas imobiliárias”, afirma Mauro Macedo, diretor regional da ABMI. “Além de lesar o consumidor, o que é extremamente grave, os golpistas se apropriam da imagem de empresas que atuam há muito tempo no mercado e construíram sua reputação com honestidade e seriedade.”

Com a prática do novo golpe

o consumidor que faz buscas na internet, sem se certificar sobre algumas informações importantes, corre o risco de perder dinheiro e nunca visitar o imóvel anunciado. Em alguns casos, o falso corretor também permite, após o pagamento da taxa, que o interessado veja a casa ou o apartamento, que na verdade não está para locação ou venda, a fim de conseguir algum valor como sinal pelo imóvel. Muitas vezes, ainda, os golpes são aplicados em cidades e estados diferentes das áreas de atuação das imobiliárias.

A principal forma de atrair o consumidor é a partir de perfis falsos nas redes sociais. No Facebook, por exemplo, páginas fakes são criadas com fotos e anúncios copiados de imobiliárias renomadas e idôneas no mercado.

Ao se interessar por determinado imóvel, o potencial locatário ou comprador é convencido pelo golpista a pagar uma taxa de visitação, que neste caso é de R$ 250 em média. Uma vez recebido o Pix, o falso corretor encerra o contato e desaparece. “A intenção não é outra, senão obter recursos financeiros de forma ilícita”, destaca Mauro Macedo.

Com 30 anos de atuação, a homehunters é uma entre muitas organizações lesadas pelos golpistas. “A empresa, que é a mais bem avaliada no mercado imobiliário, teve sua idoneidade apropriada por essas quadrilhas”, pontua o representante da ABMI, também CEO e founder da homehunters.

Como forma de alertar o consumidor, a imobiliária homehunters divulga de forma sistemática em suas redes sociais que não cobra taxa por visita em imóveis. “Estamos cientes de indivíduos mal-intencionados que estão utilizando nossa marca para aplicar golpes”, destaca o aviso.

Para evitar ser lesado pelos golpistas, Macedo recomenda que o consumidor certifique-se sobre o registro obrigatório do corretor no Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis). Uma medida extremamente importante, quando houver interesse por algum imóvel anunciado, ressalta, é entrar em contato com as imobiliárias por meio de canais oficiais. “Essas empresas são as maiores interessadas em coibir os golpes e, desta forma, proteger quem busca bom atendimento e segurança no momento de procurar um imóvel para alugar, comprar ou investir”, conclui o diretor regional da ABMI.