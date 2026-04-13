Ações do 19º BPM/I ocorreram entre os dias 10 e 12 com apreensão de grande quantidade de drogas e materiais

Uma série de operações realizadas pelo 19º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPM/I) resultou na prisão de cinco pessoas por tráfico de drogas em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, entre os dias 10 (sexta-feira) e 12 (domingo).

A ocorrência de maior destaque foi registrada na manhã do dia 10, na Rua Jaçanã, em Americana. Após denúncia anônima sobre tráfico em um ponto já conhecido pela venda de entorpecentes, equipes da Polícia Militar se deslocaram até o local e flagraram três indivíduos. Dois foram abordados inicialmente, enquanto um terceiro tentou fugir pelos fundos de residências, sendo detido após acompanhamento. Durante a fuga, ele arremessou uma mochila em um imóvel, onde os policiais localizaram 779 porções de drogas, entre crack, maconha e cocaína, totalizando mais de 1,2 quilo de entorpecentes. Um homem de 31 anos foi preso em flagrante, enquanto os demais foram ouvidos e liberados.

Ainda no dia 10, em Santa Bárbara d’Oeste, outras duas ocorrências resultaram em prisões. Na Rua Plácido Ribeiro Ferreira, durante patrulhamento, um homem de 36 anos foi flagrado escondendo uma pochete em uma árvore. No interior do objeto, foram encontradas porções de cocaína, maconha e crack. Ele foi preso em flagrante.

Pouco depois, na Rua São José, equipes receberam denúncia sobre tráfico na região e flagraram um suspeito realizando contato com usuários. Apesar de nada ilícito ser encontrado na busca pessoal, os policiais localizaram drogas escondidas em árvores próximas. Um homem de 26 anos foi detido, com 120 pedras de crack apreendidas, além de dinheiro e celular.

Já na madrugada do dia 12, em Americana, um jovem de 21 anos foi preso após ser flagrado entregando drogas em uma adega na Rua Inezita Barroso. Ao perceber a presença policial, ele tentou descartar os entorpecentes no vaso sanitário, mas foi impedido. Foram apreendidas porções de maconha, haxixe e cocaína, além de dinheiro e comprovantes de vendas.

No mesmo dia, à tarde, outra ocorrência foi registrada na Rua Jerônimo Santon, também em Americana. Após chamado via COPOM, equipes localizaram um homem em um apartamento onde havia forte odor de drogas. No imóvel, foram encontrados mais de 700 porções de cocaína e crack, além de milhares de ependorfs vazios, balança de precisão e outros materiais utilizados no preparo e armazenamento dos entorpecentes. O suspeito, de 32 anos, foi preso no local.

Todos os indiciados permaneceram à disposição da Justiça.