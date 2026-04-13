Objetivo da Prefeitura de Hortolândia é garantir segurança viária em trecho de declive com fiscalização de 40 km/h

Um novo ponto de radar instalado pela Prefeitura de Hortolândia passa a operar à partir desta segunda-feira (13/04), na avenida São Francisco de Assis com avenida Santana, trecho de descida do Viaduto da Vila Real. O dispositivo está localizado a aproximadamente 40 metros da rotatória de acesso ao viaduto, próximo da rua Argolino de Moraes, no sentido Centro.

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De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a velocidade máxima de circulação permitida para os motoristas é de 40 km/h. O objetivo é evitar acidentes na área já que o relevo está em declive e pode propiciar o aumento da velocidade de tráfego. Atualmente, Hortolândia conta com 40 pontos de radares.

“É importante garantir a segurança viária. O trecho de descida do Viaduto da Vila Real será movimentado e temos de zelar pelos motoristas e pedestres, portanto, é importante que todos circulem dentro do limite permitido”, explica o secretário de Mobilidade Urbana, Atílio André Pereira.

Ações além do radar

Para salvar vidas no trânsito, a Prefeitura realiza uma série de ações, que vão de atividades educativas com motoristas e pedestres, reforço na sinalização, até a implantação de radares controladores de velocidade, principal medida adotada pela Administração Municipal para a redução de mortes no trânsito da cidade. Os dispositivos começaram a funcionar em janeiro de 2019. Além disso, acontecem, periodicamente, mutirão de Tapa-Buraco em todas as regiões e investimentos na malha cicloviária (aproximadamente 60 quilômetros de ciclovias).