Polícia Militar faz quatro prisões e apreende um adolescente por tentativa de furto de moto

A Polícia Militar, por meio do 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), registrou uma série de ocorrências em Hortolândia e Sumaré nesta quinta-feira (16). As ações resultaram na prisão de quatro pessoas, entre elas um homem por descumprimento de medida protetiva, dois procurados pela Justiça e na apreensão de um adolescente por tentativa de furto de motocicleta.

Aluguel de familiares

O principal destaque foi uma ocorrência de violência doméstica envolvendo o descumprimento de medida protetiva, registrada no Jardim Amanda, em Hortolândia. A equipe da 4ª Companhia foi acionada para averiguar a denúncia e constatou que um homem de 44 anos, que possuía medida protetiva em favor de familiares, estava em frente à residência cobrando valores referentes a um aluguel.

Segundo a Polícia Militar, após a recusa dos familiares, iniciou-se uma discussão. A vítima apresentou aos policiais a documentação que comprovava a existência da medida protetiva em vigor. O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Hortolândia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto na Lei Maria da Penha. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

Est4prador e receptador

Ainda em Hortolândia, equipes da Força Tática cumpriram dois mandados de prisão durante patrulhamentos distintos. No Jardim Boa Esperança, um homem de 49 anos foi abordado após mudar repentinamente de direção ao notar a aproximação da viatura. Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado mandado de prisão em aberto pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso.

Já no Jardim Campos Verdes, outro indivíduo foi abordado por apresentar características semelhantes às de um procurado pela Justiça. A consulta aos sistemas confirmou um mandado de prisão pelo crime de receptação (artigo 180 do Código Penal). O homem foi levado ao 1º Distrito Policial de Hortolândia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Tentou levar moto

Em Sumaré, uma equipe da 1ª Companhia atendeu uma ocorrência de tentativa de furto de motocicleta na região central da cidade. Os policiais foram informados por um transeunte de que um adolescente havia sido detido por um segurança após tentar furtar uma motocicleta nas proximidades do Ministério Público.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o adolescente uma chave artesanal utilizada para tentar ligar o veículo. O menor confessou o ato e afirmou que contava com o apoio de outro indivíduo, que conseguiu fugir antes da chegada da equipe. A responsável legal acompanhou a ocorrência, e o adolescente permaneceu apreendido por ato infracional análogo ao crime de tentativa de furto. A motocicleta foi devolvida ao proprietário.