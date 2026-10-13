O homem foi reincidente em apenas dois dias. A Guarda Municipal de Americana (GAMA) prendeu em flagrante um homem por descumprimento de medida protetiva na manhã de domingo (11). A ocorrência teve início na Rua Síria, na Vila Omar, em Americana, e terminou em Santa Bárbara d’Oeste, onde o indivíduo foi localizado.

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Por volta das 8h, a equipe foi acionada pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI) para averiguar uma denúncia de descumprimento de medida protetiva. No endereço, a vítima relatou aos agentes que havia sofrido violência dois dias antes, ocasião em que o homem foi preso e solicitada uma medida protetiva.

Segundo o relato da mulher, durante a madrugada de domingo, após deixar a prisão, o agressor teria invadido a residência, onde ela estava com a filha do casal, de 7 anos. Mesmo após ser orientado a deixar o imóvel, ele teria retornado diversas vezes.

Foi buscar abrigo com os pais

A vítima contou que aproveitou um momento em que o homem entrou no banheiro para sair da residência de carro com a filha e buscar abrigo na casa dos pais. Em seguida, acionou a Guarda Municipal.

Com as informações sobre o possível paradeiro do indivíduo, os agentes acompanharam a vítima até as proximidades de uma empresa da família, em Santa Bárbara d’Oeste. No local, as equipes localizaram e detiveram o homem.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial de Santa Bárbara d’Oeste. Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial registrou o boletim de ocorrência por descumprimento de medida protetiva e determinou a prisão em flagrante do indivíduo, que permaneceu preso.

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