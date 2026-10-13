A Black Friday é uma das datas mais aguardadas pelos consumidores e para ajudar os comerciantes a se prepararem para o período e aproveitarem melhor o potencial da temporada, a ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) promove na próxima quarta-feira, 14/10, o treinamento “Aprenda a Faturar Mais com a Black Friday”.

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O treinamento será conduzido pelo especialista Rodrigo Ruiz, que vai apresentar estratégias para que os empresários estejam preparados para transformar o movimento da Black Friday em resultados para seus negócios. A proposta é abordar diferentes etapas da experiência de compra, desde a preparação do ponto de venda até o relacionamento com o consumidor.

“Vamos apresentar as melhores estratégias para que o comerciante realmente consiga reverter suas promoções em vendas. Sabemos que muitos consumidores têm resistência à Black Friday, em função de liquidações fakes, então a ideia é preparar o lojista para uma promoção coerente e genuína, que faça sentido para ele e para o cliente”, explica Rodrigo.

Durante o encontro, serão apresentadas orientações sobre comunicação das ofertas, abordagem e atendimento ao cliente, além de outros aspectos que podem fazer diferença na decisão de compra e no desempenho das vendas.

“A Black Friday é uma das datas mais importantes para o comércio e não deve ser encarada apenas como um período de descontos. É preciso planejamento e preparação para aproveitar o aumento do fluxo de consumidores, apresentar os produtos de forma atrativa e oferecer um atendimento capaz de transformar oportunidades em vendas”, destaca Selma Koshoji, presidente da ACIAS.

O treinamento será realizado no auditório da ACIAS, localizado na Rua Antônio Jorge Chebab, 1.212, Centro, Sumaré. Para os associados da ACIAS, a participação é gratuita. Para não associados, o investimento é de R$ 149,99.

As inscrições podem ser feitas pelo link disponível no perfil da ACIAS no Instagram: @aciassumare.

Serviço:

Treinamento: “Aprenda a Faturar Mais com a Black Friday”

Quando: 14 de outubro, quarta-feira.

Horário: das 8h às 9h.

Local: Auditório da ACIAS, na Rua Antônio Jorge Chebab, 1212, Centro.

Ingressos: Associados (gratuito). Não associados (R$ 149,99).

Inscrições: Instagram da ACIAS – @aciassumare – (link na bio)

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