O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 141 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h — nesta segunda-feira (12), especificamente, o espaço estará fechado em razão do feriado; o atendimento será retomado na terça-feira (13).
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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO em Americana
Ajudante de Motorista – Sem Experiência 1
Ajudante de Açougueiro – Sem Experiência 1
Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 1
Analista Administrativo – Com Experiência 1
Auxiliar de Compras (BDR Júnior) Híbrido – Sem Experiência 2
Auxiliar de Corte (Preparação da Confecção de Roupas) – Sem Experiência 3
Auxiliar de Estoque – Com Experiência 2
Auxiliar de Jardinagem – Sem Experiência 10
Auxiliar de Linha de Produção – Com Experiência 3
Coletor de Lixo – Sem Experiência 10
Conferente de Carga e Descarga – Com Experiência 5
Cortador de Roupas – Com Experiência 1
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais – Com Experiência 1
Encarregado de Acabamento – Auxiliar – (Indústria Têxtil) – Com Experiência 1
Operador de Caixa – Sem Experiência 10
Operador de Empilhadeira Temporário – Com Experiência 20
Operador de Motosserra – Sem Experiência 1
Passadeira de Peças Confeccionadas – Sem Experiência 3
Projetista na Construção Civil – Com Experiência 1
Recepcionista – Sem Experiência 1
Revisor de Fios (Produção Têxtil) – Com Experiência 3
VAGAS EXCLUSIVAMENTE PCD
Assistente de Vendas – Com Experiência 1
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 6
Estágio em Educação Física 1
Estágio em Engenharias 3
Estágio em Farmácia/ Química 1
Estágio em Veterinária 4
Estágio para Ensino Médio 10
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 17
Arco Comércio e Varejo 5
Arco Logística 7
Arco Produção 5
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