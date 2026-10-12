O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 141 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h — nesta segunda-feira (12), especificamente, o espaço estará fechado em razão do feriado; o atendimento será retomado na terça-feira (13).

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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO em Americana

Ajudante de Motorista – Sem Experiência 1

Ajudante de Açougueiro – Sem Experiência 1

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 1

Analista Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar de Compras (BDR Júnior) Híbrido – Sem Experiência 2

Auxiliar de Corte (Preparação da Confecção de Roupas) – Sem Experiência 3

Auxiliar de Estoque – Com Experiência 2

Auxiliar de Jardinagem – Sem Experiência 10

Auxiliar de Linha de Produção – Com Experiência 3

Coletor de Lixo – Sem Experiência 10

Conferente de Carga e Descarga – Com Experiência 5

Cortador de Roupas – Com Experiência 1

Empregado Doméstico nos Serviços Gerais – Com Experiência 1

Encarregado de Acabamento – Auxiliar – (Indústria Têxtil) – Com Experiência 1

Operador de Caixa – Sem Experiência 10

Operador de Empilhadeira Temporário – Com Experiência 20

Operador de Motosserra – Sem Experiência 1

Passadeira de Peças Confeccionadas – Sem Experiência 3

Projetista na Construção Civil – Com Experiência 1

Recepcionista – Sem Experiência 1

Revisor de Fios (Produção Têxtil) – Com Experiência 3

VAGAS EXCLUSIVAMENTE PCD

Assistente de Vendas – Com Experiência 1

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 6

Estágio em Educação Física 1

Estágio em Engenharias 3

Estágio em Farmácia/ Química 1

Estágio em Veterinária 4

Estágio para Ensino Médio 10

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 17

Arco Comércio e Varejo 5

Arco Logística 7

Arco Produção 5

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