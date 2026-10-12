Leonardo Menegatto lança livro em Americana dia 14/11

Leonardo Menegatto lança livro que percorre originalidade histórica em Americana no dia 14/11

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Em Compêndio das grandes e pequenas existências, Leonardo Menegatto reúne cinco textos independentes ligados por um mesmo elemento: a presença de gigantes e pigmeus. Cada parte adota uma estrutura própria, conduzindo o leitor por diferentes maneiras de imaginar e registrar o mundo. Além de ambientar as histórias em outros períodos, em tom de

imprecisão, o escritor incorpora à obra os registros narrativos associados a eles. O livro passa pelo relato mitológico, pelo texto bíblico, pelo conto de fadas, pelo ensaio científico ficcional e pela correspondência, fazendo

da forma um elemento central da experiência de leitura.

Para construir esse percurso, Menegatto recorreu a referências que atravessam a literatura e o pensamento ocidental, entre elas a tradição atribuída a Homero, textos gnósticos e apócrifos do cristianismo primitivo, os contos reunidos pelos irmãos Grimm e as obras de Charles Darwin. A formação acadêmica de Leonardo Menegatto como doutor em Genética também contribui para o diálogo com a história da ciência e com os debates entre evolucionismo e hereditariedade.

Cinco formas de contar o mundo

O percurso começa em Os gigantes, os pigmeus e a guerra que travaram entre si, no qual Menegatto recorre à linguagem épica e a referências da mitologia grega, da tradição judaica e do gnosticismo para narrar a origem de um mundo marcado por diferentes proporções. Na sequência, O Livro da Criação dos Gigantes e dos Pigmeus assume a estrutura de um texto bíblico, com capítulos e versículos inspirados no Gênesis e em escritos apócrifos do cristianismo primitivo.

Leonardo Sartori Menegatto – (19) 98182-0911 – [email protected]

Av. Joaquim Boer, Santa Cruz, Americana, SP / CEP 13477-360

Em Marla na Terra dos Gigantes e dos Pigmeus, o autor recupera elementos dos contos de fadas para acompanhar uma jovem em um território fantástico. A obra muda novamente de registro em Sobre a seleção para estatura e tamanho e os casos extremados de gigantismo e nanismo – ensaio ficcional no qual imagina Charles Darwin, após sobreviver a bom avanço no século XX, estudando gigantes e pigmeus a partir da seleção natural, da hereditariedade e dos debates entre evolucionismo e genética.

O livro se encerra com Minha história com os gigantes e com os pigmeus, formado pelas cartas de um avô aos netos. Do mito à correspondência, Compêndio das grandes e pequenas existências percorre modelos narrativos de diferentes épocas para mostrar como uma mesma imagem pode assumir novos sentidos conforme mudam os repertórios e

as maneiras de contar histórias.

Sobre Leonardo Menegatto

Natural de Americana, Leonardo Menegatto é escritor, doutor em Genética pela FMRP-USP, mestre em Genética e Melhoramento de Plantas, engenheiro agrônomo e licenciado em Ciências Agrárias pela ESALQ-USP. Sua produção transita entre a fantasia e o realismo fantástico, com obras sempre marcadas por mudanças inovações na linguagem. É autor de A fantástica aventura de Ferdinando e quem eu lá conheci, vencedor do Prêmio Book Brasil nas categorias Melhor Infantojuvenil e Aclamado pelo Público, e de Na estranha imagem entre nós. Também possui contos e poemas publicados em diferentes coletâneas.

Para saber mais sobre Leonardo Menegatto, acesse:

Instagram: @leomenegatto

Tiktok: @aventuraferdinando

Evento:

Leonardo Menegatto lança livro em Americana

Data: 14 de novembro de 2026, sábado

Sebo Estação Cultural, das 9h às 15h

Rua Vieira Bueno, 57, Centro

Formiguinha Doçaria, das 16h às 18h

Rua Fortunato Faraone, 861, Jardim Girassol

Informações da obra:

Livro: Compêndio das Grandes e Pequenas Existências

Autor: Leonardo Menegatto

Gênero: ficção fantástica – cinco textos independentes

Número de páginas: 157

Preço: R$ 79.90

Lançamento: 2026

Editora: Mondru

www.mondru.com

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