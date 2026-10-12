O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, divulgou a disponibilidade de 30 vagas em diferentes áreas de atuação. As oportunidades são voltadas aos moradores do município e algumas funções exigem experiência.

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Os interessados devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail [email protected], informando o nome da vaga no assunto, ou enviá-lo pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

Além das oportunidades da semana, o órgão — que funciona no mesmo prédio que o Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, 600, região central da cidade — fará alguns mutirões de emprego.

A ação para a Ober ocorrerá na quarta-feira (14), das 8h às 15h, com vagas para a área de Auxiliar de Operações Logísticas. Na quinta-feira (15), das 9h às 15h, haverá o processo seletivo para o preenchimento de vagas de Operador de Loja, Gerente, Conferente e Auxiliar de Limpeza do Só Ofertas. Já no dia 19, o processo seletivo da Exclusiva RH para o cargo de Auxiliar de Logística será realizado das 10h às 15h.

Confira as vagas disponíveis no PLT:

AÇOUGUEIRO (2 vagas): Ensino Médio e experiência na área. Ter disponibilidade de horário. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar. Benefícios: vale-transporte, seguro de vida, café da manhã, vale-alimentação/refeição, assistência médica e odontológica, Gympass, cartão-convênio compras e cesta de Natal.

AJUDANTE DE AÇOUGUE (2 vagas): Ensino Médio. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar. Benefícios: vale-transporte, seguro de vida, café da manhã/tarde, vale-refeição, assistência médica, cartão-convênio compras, cesta de Natal, assistência odontológica e Gympass.

AJUDANTE DE ELÉTRICA (1 vaga): Ensino fundamental ou médio. Desejável interesse em aprender e desenvolver carreira na área elétrica/ou automação. Salário a combinar, vale-refeição/alimentação, convênios médico, farmácia e odontológico, seguro de vida, Gympass, vale-gás e plano de carreira.

AJUDANTE GERAL (3 vagas): Vaga masculina. Não é necessária experiência. Desejável residir em Nova Odessa ou região. Salário a combinar + PLR, cesta básica, refeição no local e vale-transporte.

ANALISTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (1 vaga): Experiência na área de compras e licitações. De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Salário: R$ 2.800,00.

APRENDIZ DE RH (1 vaga): Ensino Médio cursando ou completo. Morar em Nova Odessa, Sumaré ou Americana. De segunda a sexta-feira, das 7h40 às 11h30. Benefícios: vale-transporte, vale-alimentação, convênio médico e seguro de vida.

ASSISTENTE DE MARKETING E SUPORTE COMERCIAL (1 vaga): Superior cursando ou completo em Marketing, Publicidade, Comunicação ou áreas correlatas. Experiência com redes sociais e produção de conteúdo e conhecimento em Canva e/ou ferramentas de edição. Mínimo de 2 anos de experiência em Marketing. CNH categoria B. Disponibilidade para deslocamentos eventuais. Salário a combinar, vale-refeição/alimentação, convênios médico, farmácia e odontológico, seguro de vida, Gympass, vale-gás e plano de carreira.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (2 vagas): Vaga masculina. Para limpeza de ambientes (coleta, separação e descarte de lixo, manutenção predial e pequenos reparos). De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 12h. Salário: R$ 2.490,72, vale-alimentação/refeição e prêmio assiduidade.

COORDENADOR DE PROJETOS (1 vaga): Ensino superior completo em Engenharia ou áreas correlatas. Experiência com coordenação ou liderança de projetos industriais, elétricos e/ou automação. Conhecimento em Autocad e ferramentas de projetos. Disponibilidade para viagens. Facilidade de acesso a Nova Odessa. Salário a combinar, vale-refeição/alimentação, convênios médico, farmácia e odontológico, seguro de vida, Gympass, vale-gás e plano de carreira.

CONSULTOR DE VENDAS (1 vaga): Boa comunicação e disponibilidade de horário. Salário: R$ 2.025,00 + premiações, vale-alimentação, vale-transporte ou auxílio-combustível, TotalPass e Cartão de Todos.

ELETRICISTA MONTADOR (1 vaga): Ensino médio completo. Curso técnico ou formação SENAI em elétrica de automação. NR10, NR10 SEP e NR35 atualizadas. Disponibilidade para viagens. Salário a combinar, vale-refeição/alimentação, convênios médico, farmácia e odontológico, seguro de vida, Gympass, vale-gás e plano de carreira.

ESTAGIÁRIO DE ENSINO MÉDIO (1 vaga): Estar matriculado e frequentando o Ensino médio. Ter vontade de aprender, comprometimento e disposição. De segunda a sexta – 4 horas por dia. Bolsa estágio + Vale-transporte.

FAXINEIRA (1 vaga): Com experiência na área. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Salário: R$ 1.882,13 + 20% de insalubridade, vale-refeição, vale-alimentação, prêmio assiduidade e vale-transporte.

OPERADOR DE CAIXA (2 vagas): Ensino Médio completo. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar. Benefícios: vale-transporte, seguro de vida, café da manhã, vale-alimentação/refeição, assistência médica, assistência odontológica, Gympass, cartão-convênio compras e cesta de Natal.

OPERADOR DE CAIXA II (2 vagas): Com experiência em loja. Salário a combinar. Benefícios: vale-transporte, TotalPass, Telemedicina e convênio odontológico, cartão-convênio com farmácia e compras.

PLANEJADOR DE OBRAS (1 vaga): Superior completo ou cursando em Engenharia, Administração, Gestão de projetos ou áreas correlatas. Experiência com planejamento e acompanhamento de obras, projetos de atividades industriais. Conhecimento em excel, ferramentas de planejamento, como “MS Project” será um diferencial. Disponibilidade para viagens, conforme necessidade das obras. Salário a combinar, vale-refeição/alimentação, convênios médico, farmácia e odontológico, seguro de vida, Gympass, vale-gás e plano de carreira.

SEPARADOR LOGÍSTICO (4 vagas): Ensino Fundamental completo. Disponibilidade de horário. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. Salário a combinar. Benefícios: assistência médica e odontológica, estacionamento gratuito, seguro de vida e alimentação no local.

SUBGERENTE DE LOJA (1 vaga): Ensino Médio, maior de 18 anos. Experiência como subgerente, líder de loja ou vendedora. Disponibilidade para horário de shopping.

VENDEDORES (2 vagas): Com ou sem experiência. Salário a combinar. Benefícios: vale-transporte, TotalPass, Telemedicina, convênios odontológico e farmácia, além de cartão-desconto compras.

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