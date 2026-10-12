Carrão derrubou um poste em Americana este domingo véspera de feriado. O motorista deixou o local após a colisão; veículo foi periciado e removido ao pátio municipal.

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A Guarda Municipal de Americana (GAMA) atendeu, na manhã de domingo (11), uma ocorrência de sinistro de trânsito sem vítimas na Avenida Chalil Miguel Honsi, em Americana. Um Honda Civic colidiu contra um poste de energia elétrica, provocando danos à estrutura e à fiação.

A equipe foi acionada pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI), por volta das 7h30. No local, os agentes constataram que o poste havia ficado apoiado sobre o veículo após a colisão.

O condutor não foi localizado e deixou o local sem ser identificado. Durante a vistoria no automóvel, os guardas encontraram uma garrafa de uísque e um copo com restos de bebida alcoólica. No entanto, não foi possível confirmar se o motorista havia consumido bebida alcoólica antes do acidente.

Carrão vai ter perícia

A autoridade policial foi comunicada e determinou a realização de perícia. A equipe pericial compareceu ao local e realizou os procedimentos necessários para auxiliar na apuração dos fatos.

A concessionária CPFL também foi acionada e enviou uma equipe para realizar os reparos na rede elétrica e providenciar a substituição do poste danificado.

Como não havia responsável pelo automóvel no local, o veículo foi removido ao pátio municipal, com fundamento no artigo 279-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), para as providências cabíveis.

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